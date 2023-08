安い割引 新品未使用ノースフェイスマウンテンパーカーメンズ２XLサイズ黒止水ジッパー マウンテンパーカー

◆商品名

新品 アークテリクス ベータジャケット ブラックサファイヤ L 国内正規品

◆サイズ

・メンズ2XLサイズ

・身幅 60

・肩幅 50

・袖丈 68

・着丈 74

◆カラー

・黒

◆状態

・新品未使用

・背中に小さいキズ内側にシミ(写真参照)

・本商品は韓国ノースフェイス正規店のアウトレットで購入

新作で定価133,000で購入しました。



◆特徴

・ロゴ刺繍白

・胸ロゴ

・フード有

・止水ジッパー

・袋付き

・ドライベント

---------------------

▼ご覧頂きありがとうございます^^

●即購入OK

●送料無料・匿名・24時間発送

●平置きメジャー採寸になります。

多少の誤差はご理解下さい。

●サイズ感のお問合せには 普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います(^^♪

●一般的な着用感ある古着です。

●多少の古着特有の臭いはあります。

●古着をご理解頂ける方のみお願い致します。

●お客様都合でのキャンセル(イメージと違う、サイズが合わない等)はお受け致しかねます。

●プロフィールをご確認の上ご購入ください。

●最後までご覧頂きありがとうございました(^^♪

#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#thenorthface

#ザノースフェイス

#マウンテンパーカー

#スウェット

#パーカー

#トレーナー

#ビッグロゴ

#冬キャンプ

#焚き火

#キャンピングカー

#スキー

#スノーボード

#アイスクライミング

#トレイル

#トレイルランニング

#キャンプ

#登山

#釣り

#アウトドア

5662.82

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

◆商品名・ノースフェイス マウンテンパーカー◆サイズ・メンズ2XLサイズ・身幅 60・肩幅 50・袖丈 68・着丈 74◆カラー・黒◆状態・新品未使用・背中に小さいキズ内側にシミ(写真参照)・本商品は韓国ノースフェイス正規店のアウトレットで購入◆特徴・ロゴ刺繍白・胸ロゴ・フード有・止水ジッパー・袋付き・ドライベント

