キャピタル/KAPITAL ワイドデニムパンツ アミッシュパンツ ギャザー ガウチョ 日本製

KAPITAL 人気デザインのアミッシュパンツ。

内裾に入った深めのスリットと、

脇に向かって大きくカーブする裾ライン。

程よく洗いが入り柔らかい風合いの、

自然な色落ち感の表情が印象的なシャツデニムを使用。

どんなトップスにも合わせ易く、

女性らしくみせながらもアクティブに動けるパンツ。

たっぷり入ったギャザーでスカートのようにも見える、

個性的なデザインは流行り廃りなくご愛用いただけます。

●素材

綿(コットン)100%

●カラー

インディゴブルー

●サイズ/XS

【平置き寸法】

ウエスト:38cm

股上:32cm

股下:53cm

裾幅:93cm

総丈:85cm

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。

【商品状態】

目立つ汚れや傷もなく、まだまだ着用できます。

他にもレディース商品を多数出品してます。

#古着屋レイナパンツ

#古着屋レイナ にて是非ご覧くださいませ(^^)♡

【補足】

即購入大歓迎です。

★おまとめ割引

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい!

ご質問等なければ、コメントなしで購入頂いて大丈夫です。

※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。

2211-K

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド キャピタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

