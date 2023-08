◼️アイテム

◼️商品説明

ブランド:ARMANI

商品名 : アルマーニ スーツ セットアップ

カラー: グレー、ブラック

状態:普段使いにはまだまだお使いいただけます

サイズ【平置き採寸】

A4(M相当)

ジャケット

着丈:約75㎝

肩幅:約45㎝

身幅:約51㎝

袖丈:約56㎝

ズボン

ウエスト:約43㎝

ヒップ:約51㎝

股上:約33㎝

股下:約73㎝

裾幅:約21㎝

◼️他の商品

当ショップの他の商品を見たい方はこちらから

#桜桃【セール実施中】

◼️購入元:ブランド真贋鑑定済ショップ

◼️万が一コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

◼️配送1〜2日程度で発送致します。

※基本的に新品購入でない為、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アルマーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

