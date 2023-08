福袋 roar　ロアのダウン　サイズ２ ダウンジャケット

※2022年12月秋~冬物セール中!※

都内のショップで5万円程度で購入したものです。

人気のロアのダウンジャケットです。暖かいです。

着心地はいいと思います。申し分のないデザインとサイジングです。

お色は、黒。サイズはS~M値の2。画像判断でお願いいたします。ラッセルやカレッジ好きにオススメです。

こちらは、都内のショップで買いましたが、新しいダウンを買いたいので、売却を決めました。

以下ご参考程度でご覧下さい。

・サイジングは、今風のダウンではなく、細身のダウンです。肩周り以外は、私はゆったり目でした。

・クリーニング出しましたら、ロゴの汚れが取れなかったようです。ただ、一度出したら大分綺麗にはなったので、まだまだご着用可能ですよ。

ただ、一度クリーニング屋さん代でかさみましたので、以上をご覧いただきよろしくお願いします。

※177㎝細身体系です。 肩周り以外は若干ゆとりあるサイジングでした。

※お尋ねがあればどうぞ。

※販売手数料がかかりますが、多少の値段交渉は受けます。

ゆるカジ、80年代ファッションやアメカジにいかがでしょうか?

AZUL by moussy zara ベルシュカ dowbl alpha AVIREX ヒューストン JACKROSE GU、vanquish キャリー Champion ドレスキャンプ好き

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

