ご覧いただきありがとうございます。

■中古動作品■Panasonic LUMIX DMC-G6



わたるん様専用!

FUJIFILM 富士フィルム FINEPIX F10 シルバー

Panasonic DMC-GF6 LUMIX 一眼レフ

富士フィルム ファインピクス F10 シルバーになります。

ペンタックス PENTAX Q7 イエロー



キヤノン Canon EOS 80D ボディ 《ショット数2128》

<動作確認>

キャノン canon kiss x10 ☆手ぶれ補正付き☆標準レンズセット

シャッター OK

ニコン COOLPIX P310

フラッシュ OK

デジタルカメラ Canon IXY 920is

ズーム OK

#ED04 Nikon D3000 シャッター数:2478(2%) 超絶美品

液晶表示 OK

Canon キャノン EOS 5D MARK3 III マーク3

各モードにてシャッターを切りメモリーカードに記録できるのを確認致しました。

⭐︎ sony α7Ⅱ ILCE-7M2 中古 カメラ



美品 Canon EOS M100 スマホ転送楽々 高機能ミラーレス

<外観>

olympus pen lite E-pl5 オリンパス ペン

使用や保管に伴う多少のスレや傷が見受けられますが比較的きれいな品物だと思います。

Canon EOS M10 ミラーレス一眼レフカメラ

状態につきましては写真にてご確認ください。

【値下げしました】Panasonic LUMIX DC-G99 ボディ 中古美品



Canon EOS Kiss デジタルー眼レフカメラ

<光学>

★EOS 5D Mark4豪華セット 極美品!

レンズ内にチリ、ホコリは見えず

OLYMPUS OM-D EM-10 MarkⅡ シルバー

カビ、クモリは目視では目視では無く良い状態です。

Canon EOS KISS X7 Wズームキット ★純正ケース付き

記録した写真については写真10枚目のような状態です。

Canon IXY 190 RE キヤノン IXY 190 レッド

状態につきましては写真にてご確認ください。

canon kiss x5+Canon EF 35-80㎜1:4-5.6III



【保証付き】キャノン canon kiss x10レンズセット

<セット内容>

Canon EOS Kiss X2 ダブルズームキット

・カメラ本体

キヤノン EOS 70D デジタル一眼レフ SDカード64G付き A842

・ストラップ

美品✨️付属品豊富✨️ Canon Kiss X3 一眼レフ デジタルカメラ

・バッテリー

✨動作品✨SONY Cyber-shot DSC-WX350 ブラック コンデジ

・充電器

キャノン canon sx610hs powershot ホワイト

・ケーブル

デジタル一眼レフカメラ DSLR-A700

※メモリーカードは付属しません。

OM-D E-M10 MARK IV

※付属品は写真に写っているものが全てです。

SONY VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット 黒

※中古品ですのでご理解いただける方どうぞよろしくお願いいたします。

❤️初心者お勧め❤️Canon kiss Digital X❤️すぐに使える❤️



ショット数・傷小の極上一品❤️OLYMPUS OM−D E−M10 mk.III

即購入OKです。

オリンパスE300 + ズイコーデジタル25mmF2.8

梱包については、プチプチにて梱包を行い丁寧に発送させていただきます。

Nikon D610

中古品ですのでご理解いただける方どうぞよろしくお願いいたします。

FUJIFILM X-S10 ボディ ショット数 約600回



〓Wi-Fi機能搭載〓Canon PowerShot G9 X Mark II

その他にもカメラを出品しておりますので

RICOH GRデジタル

よろしければご覧ください。

Panasonic DC-GF90W-D LUMIX ダブルレンズ オレンジ

#Azumayacamera

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。FUJIFILM 富士フィルム FINEPIX F10 シルバー 富士フィルム ファインピクス F10 シルバーになります。<動作確認>シャッター OKフラッシュ OKズーム OK液晶表示 OK各モードにてシャッターを切りメモリーカードに記録できるのを確認致しました。<外観>使用や保管に伴う多少のスレや傷が見受けられますが比較的きれいな品物だと思います。状態につきましては写真にてご確認ください。<光学>レンズ内にチリ、ホコリは見えずカビ、クモリは目視では目視では無く良い状態です。記録した写真については写真10枚目のような状態です。状態につきましては写真にてご確認ください。<セット内容>・カメラ本体・ストラップ・バッテリー・充電器・ケーブル※メモリーカードは付属しません。※付属品は写真に写っているものが全てです。※中古品ですのでご理解いただける方どうぞよろしくお願いいたします。即購入OKです。梱包については、プチプチにて梱包を行い丁寧に発送させていただきます。中古品ですのでご理解いただける方どうぞよろしくお願いいたします。その他にもカメラを出品しておりますのでよろしければご覧ください。#Azumayacamera

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

初心者おすすめ✨Nikon D5000❤レンズキット❤️自撮り・動画✨手ブレ付き★最軽量モデル★スマホ転送可★Canon EOS Kiss x7ニコン D7500 ボディ レンズキット セットメルちゃん様専用 α6600 ILCE-6600M 高倍率ズームレンズキット❤️Wi-Fi❤️オリンパス PL8 ミラーレスカメラSONY a7c ILCE-7C 本体 付属品あり値下げしました!Canon EOSkissX7一式FUJIFILM X-E1 ズームレンズキットCanon IXY 210F OR【一眼レフ】Canon EOS KissX9【レンズ×2】