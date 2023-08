2019年10月 新宿伊勢丹にて購入しました。

2019年10月 新宿伊勢丹にて購入しました。Sサイズを購入しましたがロングヘアの私には合わなかったため今回出品させていただきます!2回使用し、付属の箱に入れて丁寧に収納していたので箱を開けると新品の匂いがします!また、傷は無く使用感全くありません!保証書、取扱説明書、付属品、箱全て揃っている状態です!初出品で不慣れな部分もありますが丁寧なお取引を心がけさせていただきますのでご購入希望の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします(♡ϋ)ノ

