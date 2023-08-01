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特別オファー エアジョーダン1 ナイキ low 25.5cm 553558-053 グレー スニーカー

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✨新品、未使用、黒タグ、箱付きです✨即購入okです！お値段交渉の際にはご希望額をご提示頂けるとスムーズです♪よろしくお願い致します( ´ ▽ ` )ノNike Air Jordan 1 Lowよりシックなカラーの"Vintage Grey"が発売ホワイトとライトグレーでアッパー全体を構築し、ソールにはクリームカラーをあしらうことでヴィンテージ感を漂わせたスタイリッシュな一足品番:553558-053#ナイキ#ジョーダン#ジョーダン1#グレー#スニーカー#メンズ

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22分钟前

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