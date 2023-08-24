【現金特価】 FCRB スタジャン　ナイキ　ジャケット スタジャン

FCRBのスタジャンになります。メルカリで購入しました。状態は綺麗です。

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あまり着る機会がないので出品します。

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サイズSですがMよりの方だと思います。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FCRBのスタジャンになります。メルカリで購入しました。状態は綺麗です。あまり着る機会がないので出品します。サイズSですがMよりの方だと思います。リバーシブルです。値下げ交渉など質問あればお願いします。ソフネットナイキアディダススタジャン

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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