【現金特価】 FCRB スタジャン　ナイキ　ジャケット スタジャン

FCRBのスタジャンになります。メルカリで購入しました。状態は綺麗です。

あまり着る機会がないので出品します。

サイズSですがMよりの方だと思います。

リバーシブルです。

値下げ交渉など質問あればお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

