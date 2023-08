ロエン×セマンティックデザインの総柄スーツ上下セットになります。

BURBERRY BLACK LABEL/スーツ/セットアップ/羊毛100%



【最高級】Paul Smith 裏地パープルライン 光沢感 セットアップ

表地は黒の総柄、裏地はロエンの文字柄のデザインとなっているスーツになります。

【グリーンレーベルリラクシング】NIKKE スーツセットアップ チェック 濃紺S

ジャケットは総裏のセンターベント、スボンはノータックとなっております。

UNIVERSAL LANGUAGE ダブルスーツ



LARDINI × Tommy Hilfiger セットアップ GRY 46

上

【Lサイズ】TROVE ウールリネン セットアップ

サイズ:LL

美品 KENZO ケンゾー セットアップ 3B ストライプ

着丈:74㎝

モンクレール パーカー パンツ セットアップ

肩幅:42㎝

niko and... デニムセットアップ ビッグシルエット オーバーサイズ 3

身幅:46㎝

激安 値下げ中 Paul Smith スーツ 上下セット

袖丈:64㎝

ALL YOURS エンジニアジャケット セットアップ ネイビー



希少 渡辺淳弥 コムデギャルソンオム ウールギャバ アンコン セットアップ M

下

ユナイテッドアローズ by LANATEC セットアップ/ジャケット&パンツ

ウエスト:43㎝

GINZA Global Style セットアップアップダブルスーツ チェック

股上:27㎝

littlebig 20aw ベルベット(ベロア) セットアップ サイズ44

股下:74㎝

大きいサイズ HIGH STREET セットアップ スーツ ストライプ シルバー

わたり幅:25㎝

ANREALAGE 2011 A/W モザイクチェックセットアップ スーツ

裾幅:20㎝

LAD MUSICIAN ウールギャバジン 1B セットアップ

素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

CARUSO aida グレー ウール スーツ サイズ48 春夏



山内 セットアップスーツ リネン 麻 ストレッチ 伸縮 ネイビー yamoci期

目立つダメージや汚れ、色褪せ等なく、着用感もあまりない非常にコンディションの良い美品になります。

極稀セットアップ ボトルネックベスト パイピングハーフパンツ アシメファスナー



セットアップ紺色チェック

それでも中古品のため神経質な方の購入は控えてください。

セットアップスーツ+ネクタイ



【希少!】SWAGGER 総柄 セットアップ 3ピース スーツ

他のロエン×セマンティックデザインのスーツやロエン×セマンティックデザインのベスト等様々なブランド品を出品しておりますので良かったらご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロエン 商品の状態 未使用に近い

ロエン×セマンティックデザインの総柄スーツ上下セットになります。表地は黒の総柄、裏地はロエンの文字柄のデザインとなっているスーツになります。ジャケットは総裏のセンターベント、スボンはノータックとなっております。上サイズ:LL着丈:74㎝肩幅:42㎝身幅:46㎝袖丈:64㎝下ウエスト:43㎝股上:27㎝股下:74㎝わたり幅:25㎝裾幅:20㎝素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。目立つダメージや汚れ、色褪せ等なく、着用感もあまりない非常にコンディションの良い美品になります。それでも中古品のため神経質な方の購入は控えてください。他のロエン×セマンティックデザインのスーツやロエン×セマンティックデザインのベスト等様々なブランド品を出品しておりますので良かったらご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロエン 商品の状態 未使用に近い

【美品】トゥモローランド セットアップ スーツ シルク混 ペイズリー 黒 M位【極美頂点!!】25万 五大陸 スーツ メンズ XL程度 黒ワコマリア セットアップスーツお値下げ⭐︎メンズ theory セットアップスーツ 新品未使用スーツ ベスト ブラウスリチャードジェイムス Savile Row スーツ 2B 背抜 ライトネイビーシャリーフ セットアップ【新品】春夏物 英国 アルフレッドブラウン生地 メンズ スーツ Y6 L 紺無地