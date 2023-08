希少な本体カラー「シナバーレッド」の

電源 ( ACアダプター ) 内蔵の最終モデル

薄型PS2本体 [ SCPH-90000 CR ] です。

【 商品内容 】( 色:シナバー・レッド )

・PS2本体 ( SCPH-90000 CR )

・PS2専用 コントローラー(純正)

・PS2専用 DVDリモコン(純正)

・PS2専用 8MBメモリーカード(純正)

・電源コード(純正)

・AVケーブル(純正)

上記はすべて動作確認済です。

【 PS2本体 詳細 】

封印シールあり(分解歴なし)

ディスク読込 → 問題なし

・PS1 CD(黒) OK

・PS2 CD(青) OK

・PS2 1層DVD(銀) OK

・PS2 2層DVD(金) OK

・音楽CD(銀) OK

・映像DVD(銀) OK

バラ売り不可。即購入OK。

価格交渉はご遠慮願います。

個人保管に理解のある方のみ購入ください。

防水対策をして発送します。

ゲーム関連、多数出品中です #GAMEyuki

#ゲーム #本体 #ゲーム本体 #ゲーム機

#PlayStation2 #PlayStation2 #PS2

#プレイステーション2 #プレステ2 #ソニー

商品の情報 ブランド プレイステーション2 商品の状態 やや傷や汚れあり

