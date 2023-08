最新人気 【送料無料】在原みゆ紀　adidas ビンテージ デサント ジャージ ジャージ

カラー···ベージュ

WACKOMARIA トラックジャケット

袖丈···長袖

季節感···春、夏、冬

ベージュ ブラウン系

トラックジャケット

落ち着いた高級感のあるカラーだと思います。

デサント

サイズM

着丈 約64cm

身幅 約50cm

肩幅 約43cm

年代物ではありますのでやや傷や汚れありにしました。年代を考えると状態の良い1着だと思います。

在原みゆ紀

adidas

アディダス

デサント

ennoy

スタイリスト私物

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

