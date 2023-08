【500円引きクーポン】 富士通 綺麗 AH32/H ノートパソコン Office付 Windows11 ノートPC

初心者や操作に不慣れな方、主婦や学生さん向けのノートパソコンです!

【商品名】

⭐富士通 LIFEBOOK AH32/H

【仕様】

⭐CPU:Intel Celeron B820 1.70GHz

⭐OS:Windows11 64bit

⭐ストレージ:HDD 320GB

⭐メモリー:4GB

⭐ドライブ:DVDマルチドライブ

⭐モニター:15.6型ワイド

⭐無線LAN:IEEE802.11b、11g準拠

【付属品】

⭐本体、ACアダプター、マウス

【動作確認項目】

✅BIOS起動

✅Windows起動

✅液晶モニター表示

✅キーボード操作

✅無線Wi-Fi接続

✅CD、DVD読込

✅インターネット接続

【注意事項】

あくまで中古品です。ご理解よろしくお願い致します。

プロフィールは必ずお読み下さい。

値引き不可。

Webカメラ、マイクが付いています。

在宅勤務、リモートワークにお勧め!

メルカリの評価が3以下、北海道と沖縄県の方はご購入前に必ずコメントをお願いします。

#富士通

#FUJITSU

#HDMI

#ノートパソコン

#中古パソコン

#Webカメラ

#Windows11

#Excel2019

#Word2019

#永久ライセンス

#動作保証

#Bluetooth

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 目立った傷や汚れなし

初心者や操作に不慣れな方、主婦や学生さん向けのノートパソコンです!⭐バッテリー新品です!⭕即購入可能 ・ 早い者勝ち⭕Microsoft純正のOffice2019で認証済 ※よくある互換品ではない⭕正常動作を確認済み⭕非喫煙者でペットも飼っていない⭕クリーニング及びメンテナンス済み⭕初期設定済みで、電源を入れたら直ぐに使える万一商品に不具合が発生しても『保証有り』なので真摯に対応致します。Windows11をクリーンインストール、最新状態にアップデート済です。Windows11及びOffice2019共に認証済み。安心の富士通ノートパソコンです。ウイルス対策ソフトは、マイクロソフト純正「Windows Defender」インストール済み!Office2019年版、永久ライセンス(Word2019、Excel2019、PowerPoint5019、Outlook2019)『オフラインでも作業が可能』iTunes、LINE、Skype、YouTube等も使えます。【商品名】⭐富士通 LIFEBOOK AH32/H【仕様】⭐CPU:Intel Celeron B820 1.70GHz⭐OS:Windows11 64bit⭐ストレージ:HDD 320GB⭐メモリー:4GB⭐ドライブ:DVDマルチドライブ⭐モニター:15.6型ワイド⭐無線LAN:IEEE802.11b、11g準拠【付属品】⭐本体、ACアダプター、マウス【動作確認項目】 ✅BIOS起動 ✅Windows起動 ✅液晶モニター表示 ✅キーボード操作 ✅無線Wi-Fi接続 ✅CD、DVD読込 ✅インターネット接続【注意事項】あくまで中古品です。ご理解よろしくお願い致します。プロフィールは必ずお読み下さい。値引き不可。Webカメラ、マイクが付いています。在宅勤務、リモートワークにお勧め!メルカリの評価が3以下、北海道と沖縄県の方はご購入前に必ずコメントをお願いします。#富士通#FUJITSU#HDMI#ノートパソコン#中古パソコン#Webカメラ#Windows11#Excel2019#Word2019#永久ライセンス#動作保証#Bluetooth

