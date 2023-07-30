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コンフォートワイドダイヤル4
プリンステニスシューズ ツアープロライト７
クッション性
Nike Zoom Vapor Pro HC CZ0220-136
BOAフィットシステムの新構造により、足全体を均一に包み込むようなフィット感を実現するクッションモデル
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
アシックス ゲルレゾリューション オールコート オリンピック
★詳細★
ディアドラ テニスシューズ SPEED COMPETITION 5 W SG
パワークッション
プリンステニスシューズ ツアープロライト７
コンフォートワイドダイヤル4AC
Nike Zoom Vapor Pro HC CZ0220-136
SHTCWD4A
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
ミッドカット/4Eワイド
アシックス ゲルレゾリューション オールコート オリンピック
オールコート用
ディアドラ テニスシューズ SPEED COMPETITION 5 W SG
019カラー(ネイビーブルー)
プリンステニスシューズ ツアープロライト７
25.0センチ(男女兼用)
Nike Zoom Vapor Pro HC CZ0220-136
定価 19800円
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
アシックス ゲルレゾリューション オールコート オリンピック
★自宅にて試履きのみ。
ディアドラ テニスシューズ SPEED COMPETITION 5 W SG
新品、未使用品です。
プリンステニスシューズ ツアープロライト７
箱に入れて発送予定です。
Nike Zoom Vapor Pro HC CZ0220-136
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
★自宅保管の為、小さなキズなど見落としがあるかもしれません。
アシックス ゲルレゾリューション オールコート オリンピック
ご理解頂ける方よろしくお願いします。
ディアドラ テニスシューズ SPEED COMPETITION 5 W SG
プリンステニスシューズ ツアープロライト７
#スポーツシューズ
Nike Zoom Vapor Pro HC CZ0220-136
#ランニング
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
#トレーニング
アシックス ゲルレゾリューション オールコート オリンピック
#レディーステニスシューズ
ディアドラ テニスシューズ SPEED COMPETITION 5 W SG
#ヨネックスシューズダイヤル
プリンステニスシューズ ツアープロライト７
商品の情報
ブランド
ヨネックス
商品の状態
新品、未使用
Nike Zoom Vapor Pro HC CZ0220-136
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
アシックス ゲルレゾリューション オールコート オリンピック
ディアドラ テニスシューズ SPEED COMPETITION 5 W SG
プリンステニスシューズ ツアープロライト７
Nike Zoom Vapor Pro HC CZ0220-136
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
アシックス ゲルレゾリューション オールコート オリンピック
コンフォートワイドダイヤル4クッション性BOAフィットシステムの新構造により、足全体を均一に包み込むようなフィット感を実現するクッションモデル★詳細★パワークッションコンフォートワイドダイヤル4ACSHTCWD4Aミッドカット/4Eワイドオールコート用019カラー(ネイビーブルー)25.0センチ(男女兼用)定価 19800円★自宅にて試履きのみ。新品、未使用品です。箱に入れて発送予定です。★自宅保管の為、小さなキズなど見落としがあるかもしれません。ご理解頂ける方よろしくお願いします。#スポーツシューズ#ランニング#トレーニング#レディーステニスシューズ#ヨネックスシューズダイヤル
商品の情報
ブランド
ヨネックス
商品の状態
新品、未使用
いラインアップ 《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ シューズ
375
48分钟前
いラインアップ 《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ シューズ
¥
11,833
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10,058
(税込) 送料込み
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商品の情報
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テニス
シューズ
《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
e2aaaf72f57670
1354
本人確認済
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いラインアップ 《Ted様専用》YONEX テニスシューズ/25.0センチ シューズ
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