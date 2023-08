ENFOLD エンフォルド

ENFOLD エンフォルドのノースリーブ ワンピースです。裾に向かってややフレアラインで、着丈はロング丈になります。シンプルなワンピースで何にでも合わせやすく、秋はカーディガンやシャツを羽織ったり薄手のニットと組み合わせても。

カラー: キャメル

表記はBEG ベージュですが、ブラウン がかったキャメル色が近いかと思います。

サイズ: 36

着丈約123cm

身幅約53cm

肩幅約40cm

裾幅約83cm

※素人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。

素材: コットン100%

定価38000円

目立つ程の汚れ着用感無く比較的キレイな方だと思います。

あくまでも個人の見解です。

神経質な方のご購入はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エンフォルド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

