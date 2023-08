本物 HiHi Jets五騎当千・Spring Paradise2本セット ミュージック

【即購入オッケー】

ジャニーズJr./素顔4 SnowMan DVD

ご覧いただき、ありがとうございます。

HiHi JetsのDVD(五騎当千・スプパラ『CRUSH THE FRONTLINE』)2本セットです。(セット内容は写真3枚目。外袋以外は全て揃っています)

2本とも、購入後1度再生しております。

目立った傷はありませんが、五騎当千の方、箱にへこみがあります。

素人保管になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。

外袋がないのと箱にへこみがあるため、おまけのグッズもつけて送らせていただきます。(写真2、4枚目)

よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

