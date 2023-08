⚠こちらは佐川急便での発送となります。

沖縄、離島のお客様はメルカリ便に変更の上500円の追加料金とさせて頂きますので購入前にコメントお願いします♬✧.。.

■タグ記載品番

A01864-0BAZC-9XX-L

S-UMMER-A84 FELPA

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

■状態···新品 未使用 タグ付き

■性別···メンズ レディース 兼用

■サイズ···Lサイズ 胸囲96-104

#AyaSHOP内の他のLサイズを探す

■寸法···着丈71身幅68肩幅66袖丈58cm

■素材···綿100%

■色···ブラック

■定価···23680円+税

■仕様···ミニ裏毛

■着用可能時期

①②③④⑤⑥⑨⑩⑪⑫/月

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

大人気ブランドのDieselのロゴフーディーが限定入荷しました♬✧.。.

人気のパーカースタイルで合わせやすく丈夫な生地感で長く着れる1品です( 'ω')و ̑

アメカジスタイルのゆるだぼシルエットにピッタリです(⑅•ᴗ•⑅)

#ブランドパーカー

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

✓Dieselとは1978年の会社設立以来、デニムとカジュアルファッションの分野をリードし続け、それまでのラグジュアリーマーケットともカジュアルマーケットとも異なる、「プレミアム・カジュアル・ウェア」というカテゴリーを築きあげました。

#AyaのDiesel一覧

#AyaのDiesel一覧

#Ayaのインポートブランド一覧

#Ayaのインポートブランド一覧

#AyaSHOPアイテム一覧

#AyaSHOPアイテム一覧

#dieselummera84

#dieselummera84

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

