2000年頃に発売された、モーティブのキャップです。

Supreme King of New York New Era 王冠

シンプルなデザインの中で

gucci キャップ ニューヨークヤンキース

オシャレなワッペンやペンキ加工が更に映えます。

ラルフローレン デニムキャップ ワンポイントポニー刺繍

使用感は多少ありますが、まだまだ着用していただける商品です。

90s unknown 6パネル キャップ 帽子 古着 ビンテージ レトロ

カラー···ベージュ

ライダース キャップ raiders

形···ワーク

商品の情報 ブランド モーティブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

2000年頃に発売された、モーティブのキャップです。シンプルなデザインの中でオシャレなワッペンやペンキ加工が更に映えます。使用感は多少ありますが、まだまだ着用していただける商品です。カラー···ベージュ形···ワーク

商品の情報 ブランド モーティブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

star team homies コーデュロイキャップ【00年代製】goodenough コットンキャップ グッドイナフ GESupreme Skull New Era® "Black"STONE ISLAND ストーンアイランド ベースボールキャップ ブラック