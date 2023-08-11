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メインカラー···ホワイト
ナイキ BLAZER LOW × sacai × KAWS US8.5
人気モデル···NIKE エアマックス95
新品NIKE DUNK HIGH LE / IOWA /630335 071
NIKE × SUPREME SHOX RIDE 2 26.5cm
NIKE公式オンラインストアで購入しましたが、イメージと少し異なっていたので出品します。
JORDAN4 nike sb パイングリーン 28cm
室内で一度だけ一瞬試着したのみですのでほとんど新品未使用です。
アディダス adidas ウルトラブースト TAKUYA ultra boost
もちろんタグも切っていません。
ミハラヤスヒロ ピーターソン g-dragon着用
AIR JORDAN HORIZON PSNY PUBLIC SCHOOL
ペットも喫煙者もいません。
NIKE RETRO HIGH OG AJ1 Royal TOE ロイヤルトゥ
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セコイア オリーブグレー ダスティーセージ
ナイキ エア マックス 1 '86 OG G NRG
セコイア グリスオリーブ
Nike WMNS Air Jordan 4 Retro
と表記がありますが色の事だと思います。
⚠️専用ページ⚠️ NEW BALANCE / BB550GD1
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
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END adidas Velosamba Social Cycling
メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKE エアマックス95NIKE公式オンラインストアで購入しましたが、イメージと少し異なっていたので出品します。室内で一度だけ一瞬試着したのみですのでほとんど新品未使用です。もちろんタグも切っていません。ペットも喫煙者もいません。セコイア オリーブグレー ダスティーセージセコイア グリスオリーブと表記がありますが色の事だと思います。
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
新品、未使用
素敵な エアマックス95 NIKE 27.5cm AIRMAX95 室内試着のみ スニーカー
375
44分钟前
素敵な エアマックス95 NIKE 27.5cm AIRMAX95 室内試着のみ スニーカー
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12,735
(税込) 送料込み
2
2
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商品の情報
カテゴリー
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靴
スニーカー
エアマックス95 NIKE 27.5cm AIRMAX95 室内試着のみ
商品の状態
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
8d419342
117
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (2)
素敵な エアマックス95 NIKE 27.5cm AIRMAX95 室内試着のみ スニーカー
浮田克躬 ペン画 focallurepk.com
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