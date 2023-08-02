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正規 JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー スピーカー

商品の説明

JBL FLIP6 Bluetoothスピーカーです。
GS90A ペア　スーパーツィーター
カラーはブラックです。
SRS-XB43 (C) ベージュ
新品で購入しましたが、数回しか使用していないです。 充電ケーブル、説明書、箱など全て揃っています。
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JBL FLIP6 Bluetoothスピーカーです。カラーはブラックです。新品で購入しましたが、数回しか使用していないです。 充電ケーブル、説明書、箱など全て揃っています。 #JBL#ジェービーエル#フリップ6#スピーカー#ブルートゥーススピーカー#ワイヤレススピーカー

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正規 JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー スピーカー

55分钟前

正規 JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー スピーカー

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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正規 JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー スピーカー 正規 JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー スピーカー

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