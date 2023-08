WAREHOUSE & CO. x BEAMS PLUS/別注 Lot 1105

●カラー:インディゴデニム 淡

●アイテム説明

・ヴィンテージジーンズのアタリ感やダメージなどを加工再現したアイテムです。

・やや深めの股上に、すっきりしたテーパードシルエットです。

・淡いカラーはBEAMS PLUS特別カラーです。

・ジッパーフライ

定価29700円

●サイズ:34

ウエスト 84/股上 29.5/股下 69.5/すそ周り 37/もも周り 62.5/ヒップ 108.5

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

コットン100%

●状態:

2~3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビームスプラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

