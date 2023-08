商品ご覧いただき、ありがとうございます。

カーサフラインのタックフリルロングドレスになります。

定価59,400円のものとなります。

本当はブルーが欲しかったのですが、売り切れていたので諦めきれずピンクを購入しましたが、やはり色味が合わなかったため出品することにしました。

現在も売っている新作で、新品タグ付きのものとなります。

早く売れて欲しいので定価よりかなりお安く出品させて頂きます。

欲しい方がいらっしゃいましたら、お譲りしたいです。

自宅保管のため、ご理解の上ご購入お願い致します。

コンパクトに畳んで送らせて頂きます。

定価 59,400円

以下、公式説明。

CASA FLINEらしい、様々な縫製技術や始末を詰め込んだ、価値の高いドレス。

柔らかく美しい透け感の生地、フリルやピンタック、ハシゴレースなどをふんだんに施し甘めのディテイルも持ち合わせつつ、 個性的な切り替えや落ち着きのある丈感などで、洗練されたイメージに仕上げています。

素材 :表地:綿100%、インナーキャミ:ポリエステル100%

カラー:PINK

状態 :新品、未使用(タグ有り)

バスト:125cm

着丈 :120cm

裄丈 :79cm

他サイトでも出品予定のため、突然削除するかもしれません。

自宅保管のため、ご理解の上ご購入お願い致します。

他アパレルグッズはこちらから→ #Rinアパレル

他カーサフライン商品はこちらから→ #Rinカーサフライン

CASA FLINE

カーサフライン

ロングワンピース

タックフリルロングドレス

ロングドレス

studious

イエナ

ベイクルーズ

BAYCREW'S

ピンク

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カーサフライン 商品の状態 新品、未使用

