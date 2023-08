#Youのアパレル部屋

ご覧頂きありがとうございます^ - ^

気になることがあればお気軽にコメント下さい♪

値下げ交渉も大丈夫です!

○アイテム

○サイズ

サイズ9(相当)

肩幅43cm

身幅48cm

袖丈56cm

着丈76cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

内側に汚れはありますが、全体的に綺麗でまだまだ長く使用して頂けます。

※ あくまで素人検品の中古品なので、

見落としがございましたら申し訳ありません。

○カラー

グレージュ

○素材

ミンクファー

サファイアミンク

○購入元

大手ブランド買取店

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#Youのアパレル部屋↑他の商品も出品中ご覧頂きありがとうございます^ - ^気になることがあればお気軽にコメント下さい♪値下げ交渉も大丈夫です!○アイテム サファイアミンク リアルファーファーコート 毛皮コート女優襟 裏地刺繍 花柄高級 グレージュ 9 M ○サイズ サイズ9(相当) 肩幅43cm 身幅48cm 袖丈56cm 着丈76cm 平置き実寸。 着画はお断りいたします。 ○状態 内側に汚れはありますが、全体的に綺麗でまだまだ長く使用して頂けます。 ※ あくまで素人検品の中古品なので、 見落としがございましたら申し訳ありません。○カラー グレージュ○素材 ミンクファーサファイアミンク○購入元大手ブランド買取店 ○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

