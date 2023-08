ザ・ベーブのキャップです。

ザ・ベーブとは1992年に上映された伝説のホームラン王、ベーブ・ルースを描いた伝記映画。

20世紀初め、あまりのワンパクぶりに親から見捨てられ、ボルチモアの少年感化院に7歳で入れられたルース。

彼はここでも手がつけられない問題児だった。が、ある日、神父に野球の才能を見出される。以来、ルースは野球に夢中になり、順調に成長、みごとメジャーリーグの選手となった映画です。

ムービー物です。

話は変わりますが2022年のア・リーグMVPはアーロンジャッジか我らが大谷翔平さんですね。

ジャッジはホームラン記録塗り替えたかもしれませんが大谷さんは野球史を塗り替えてますよね。

大谷さんが圧倒的に素晴らしいですが唯一比較できるのはベーブルースだけだと思います。

ベーブ好きはもちろんヤンキース、レッドソックスファンの方にもおすすめです。

アメリカ製です。MADE IN USA

中古です。

使用感あります。

中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

