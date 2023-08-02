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数量は多 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

商品の説明

60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。
nautica ステンカラー　コート　新品未使用

Burberry'sバーバリーズトレンチコートノバチェックmMメンズステンカラー
古着屋で購入後数回着用しました。
極上 90's マーガレットハウエル オイルコーティング コート M ブラック

ザ・ノースフェイス パープルレーベル×ビームス ステンカラーコート
肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。
2019年購入　 caseycasey oliver coat

VERSACE フード付 ステンカラーコート イタリア製 USED
購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。
美品 22SS IRENISA FLAP POCKETS HALF COAT 3

【定価5.4万】incloudiness サイドアジャストステンカラーコート M
実寸
ノースフェイス　パープルレーベル　beams別注ステンカラーコート
着丈73cm
NEON SIGNネオンサイン ロングコート
肩幅42cm
594 新品5.5万 ダーバン 定番 撥水スタンドコートDURBANライナー L
身幅50cm
ダーバン　アンゴラ・ウール（ミンク）混合　コート　ダークブラウン　ＬＬ
袖丈57cm
tigermilk様専用　ザ・ノースフェイスパープルレーベル　Lサイズ

OUTIL MANTEAU UZES BLACK INDIGO
カラー···ベージュ
ｋo l o r カラー　春•秋　コート
柄・デザイン···ボーダー
【美品】【高級】 コルネリアーニ　ステンカラーコート　ヘリンボーン
素材···ウール
my beautiful landlet スウェット コート Stein soe
フード···フードなし
WOOLRICH ウールリッチ　シティコート　スプリングコート　ベージュ S
季節感···春、秋、冬
sacai デニムドッキングトレンチコート

マッキントッシュMACKINTOSH ダンケルド ゴム引きコート38 ネイビー
ビンテージ 70年代 70s アメカジ

BLACK LABEL CRESTBRIDGE ステンカラーコート チェック柄

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

Burberrys’ ヴィンテージ　ステンカラーコート　玉虫色

JeanPaulGaultier　スーパーロングコートsize40マキシ丈

新品未使用 EDIFICE Barbour 別注 OS BURGHLEY
60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。古着屋で購入後数回着用しました。肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。実寸着丈73cm肩幅42cm身幅50cm袖丈57cmカラー···ベージュ柄・デザイン···ボーダー素材···ウールフード···フードなし季節感···春、秋、冬ビンテージ 70年代 70s アメカジ

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

数量は多 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

18分钟前

数量は多 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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出品者

3978be55daca

 1973

本人確認済
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コメント (8)

3978be55daca
数量は多 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート 数量は多 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ

1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ


1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ

1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ


1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ

1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ


60's HUDSONS BAY COMPANY ハドソンズベイ ウールPコートジャケット

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1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ

1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ


60's 70's HUDSON'S BAY ハドソンズベイ マルチボーダーウールブランケットコート ストアブランド レディース合わせ S相当 希少 ヴィンテージ BA-1738 RM2157H | agito vintage powered by BASE

60's 70's HUDSON'S BAY ハドソンズベイ マルチボーダーウールブランケットコート ストアブランド レディース合わせ S相当 希少 ヴィンテージ BA-1738 RM2157H | agito vintage powered by BASE


1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ

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