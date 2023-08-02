数量は多 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。

nautica ステンカラー コート 新品未使用



Burberry'sバーバリーズトレンチコートノバチェックmMメンズステンカラー

古着屋で購入後数回着用しました。

極上 90's マーガレットハウエル オイルコーティング コート M ブラック



ザ・ノースフェイス パープルレーベル×ビームス ステンカラーコート

肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。

2019年購入 caseycasey oliver coat



VERSACE フード付 ステンカラーコート イタリア製 USED

購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。

美品 22SS IRENISA FLAP POCKETS HALF COAT 3



【定価5.4万】incloudiness サイドアジャストステンカラーコート M

実寸

ノースフェイス パープルレーベル beams別注ステンカラーコート

着丈73cm

NEON SIGNネオンサイン ロングコート

肩幅42cm

594 新品5.5万 ダーバン 定番 撥水スタンドコートDURBANライナー L

身幅50cm

ダーバン アンゴラ・ウール（ミンク）混合 コート ダークブラウン ＬＬ

袖丈57cm

tigermilk様専用 ザ・ノースフェイスパープルレーベル Lサイズ



OUTIL MANTEAU UZES BLACK INDIGO

カラー···ベージュ

ｋo l o r カラー 春•秋 コート

柄・デザイン···ボーダー

【美品】【高級】 コルネリアーニ ステンカラーコート ヘリンボーン

素材···ウール

my beautiful landlet スウェット コート Stein soe

フード···フードなし

WOOLRICH ウールリッチ シティコート スプリングコート ベージュ S

季節感···春、秋、冬

sacai デニムドッキングトレンチコート



マッキントッシュMACKINTOSH ダンケルド ゴム引きコート38 ネイビー

ビンテージ 70年代 70s アメカジ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。古着屋で購入後数回着用しました。肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。実寸着丈73cm肩幅42cm身幅50cm袖丈57cmカラー···ベージュ柄・デザイン···ボーダー素材···ウールフード···フードなし季節感···春、秋、冬ビンテージ 70年代 70s アメカジ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BLACK LABEL CRESTBRIDGE ステンカラーコート チェック柄Burberrys’ ヴィンテージ ステンカラーコート 玉虫色JeanPaulGaultier スーパーロングコートsize40マキシ丈新品未使用 EDIFICE Barbour 別注 OS BURGHLEY