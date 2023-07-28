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【12月スーパーSALE 15％OFF】 VISVIM/ ☆ ビズヴィム 長袖シャツ 切り替え コットン/レーヨン シャツ

商品の説明

⭐　「どうしても、もう少し安かったらなぁ」の時は、ご希望金額をお伝え下さいませ。
ビームス別注 GUY ROVERタブカラーシャツ
　お品はできるだけ安値の値付けを心がけておりますが、ご要望がありますれば、たとえ少しであってもお値引きにつとめます（詳細はプロフィールに記載中です）
ssz beams チェック　ネルシャツ

ユニバーサルプロダクツ シャツ トーマスメイソン
「VISVIM/ ビズヴィム TRIPLE CROWN SHIRT コットン/レーヨン 切り替え 長袖シャツ」
★ JUVENILE HALL ROLLCALL★スタンドカラーシャツ★22ss

Poloラルフローレンクレイトンレーヨン100%ハワイアンシャツ 程度良M
　カジュアルファッションでありながら、着てみると、ドレッシーと思ってしまうほどエレガントなスタンドカラーシャツです。
pendleton　ペンドルトン　オンブレチェックシャツ　半袖シャツ　緑　50s
　リネン混合素材で少し張りのある生地。３段の袖の赤い切り替え生地はレーヨンで薄手です。
G野郎 さん専用DSQUARED2 デニムシャツ
　小技のきいたアイテムでコーデの主役級アイテム。デニムとの相性も抜群です。
コムデギャルソンオムプリュス エステル 縮絨 シャツ
　完売の人気製品で、もはや入手困難なお品です。
試着のみ＊Eanbe＊アロハシャツ＊Mサイズ
　オシャレに決めてお出かけの時に打って付けのシャツでございます。
ラフバイラフシモンズ 06SS ロング丈ウールシャツ

crimie NOISE LEOPARD ALOHA SHIRT
VISVIM/ビズヴィム ：
sun surf アロハシャツ
　デザイナーは中村 ヒロキ氏。
brown by 2-tacs アロハ
　フットウェアを中心にウェアからアクセサリーなどに至るプロダクトを展開。
ステューシー STUSSY シャツ ペイズリー アロハシャツ 黒 XL
　コンセプトは「作り込んでいるけど、ベーシック」
BEAMS購入　未使用　ポロラルフローレン　メンズビッグシルエットシャツ
　着やすいものや、履きやすいものを重要視し機能性を求めています。
OUR LEGACY 半袖シャツ
　スタイルを変えず、最高の素材で、日々研究しつづけることがものつくりのスタンス。
roar (ロアー)クロスガン×ウルフ チェックシャツ
　商品アプローチはファッションデザイン　というよりもむしろプロダクトデザインという感覚です。
JOHNBULL コーディロイシャツ
　高額高級ブランドです。
レア　kolor カラー × コムデギャルソン　半袖シャツ　メンズ　S 白　春夏

RRL Railman L/S Cotton Twill Shirt
ブランド：VISVIM/ビズヴィム
wacko maria TIM LEHI HAWAIIAN SHIRT阪急限定
カラー　：ベージュ系/レッド
SUN SURF サンサーフ 半袖アロハシャツ 開襟 パイナップル 総柄
素材 　：（写真5）画像をご参照くださいませ。
【近年モデル】BURBERRY 長袖シャツ ノバチェック Lサイズ
サイズ表記：3
グラム Dot western SH サイズ1 S相当　glamb
実寸：約 （肩幅46 身幅57 袖丈66 着丈72.5 ）㎝
美品 入手困難★SUN SURF アロハシャツ 虎 丈 ちりめん S レーヨン
コンデション: 目立つ傷や汚れのないお品です。
Barbour and wander タータン シャツ sizeM

off-white ネルシャツ
　⭐︎他にも服出品中⭐︎ 下をタップしてご覧になれます。
専用　　ヒステリックグラマー シャツ アーミー ミリタリー 迷彩 カモフラ HG
#エレガンスの展覧会の服
MUJI Labo 風を通す半袖シャツ と　風を通すワイドパンツ　のセットアップ

【人気】チャレンジャー オンブレチェック長袖シャツ ブルー
★着画写真はご容赦を。
LOEWE×千と千尋 カオナシシャツ【美品】
本品はオークションで取得。
GAKKIN × BUDSPOOL / 花罰 × 麻 PATTERN
★USEDです。どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、中古品にご理解のない方は、ご購入をお控え下さいね。

AND WANDER × MAISON KITSUNÉ ハイキングシャツ

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィズヴィム
商品の状態目立った傷や汚れなし

50、60s ビンテージシャツ　レーヨン

.P.company (シーピーカンパニー) 長袖シャツ

Coca-Cola コカコーラ オープンカラーシャツ コットンレーヨンシャツ

【これからの時期に】セットアップベロア生地　メンズ　ジャケット　スラックス

サンローラン⭐︎キムタク着用　シャツ
⭐　「どうしても、もう少し安かったらなぁ」の時は、ご希望金額をお伝え下さいませ。　お品はできるだけ安値の値付けを心がけておりますが、ご要望がありますれば、たとえ少しであってもお値引きにつとめます（詳細はプロフィールに記載中です）「VISVIM/ ビズヴィム TRIPLE CROWN SHIRT コットン/レーヨン 切り替え 長袖シャツ」　カジュアルファッションでありながら、着てみると、ドレッシーと思ってしまうほどエレガントなスタンドカラーシャツです。　リネン混合素材で少し張りのある生地。３段の袖の赤い切り替え生地はレーヨンで薄手です。 　小技のきいたアイテムでコーデの主役級アイテム。デニムとの相性も抜群です。　完売の人気製品で、もはや入手困難なお品です。　オシャレに決めてお出かけの時に打って付けのシャツでございます。VISVIM/ビズヴィム ：　デザイナーは中村 ヒロキ氏。　フットウェアを中心にウェアからアクセサリーなどに至るプロダクトを展開。　コンセプトは「作り込んでいるけど、ベーシック」　着やすいものや、履きやすいものを重要視し機能性を求めています。 　スタイルを変えず、最高の素材で、日々研究しつづけることがものつくりのスタンス。　商品アプローチはファッションデザイン　というよりもむしろプロダクトデザインという感覚です。　高額高級ブランドです。ブランド：VISVIM/ビズヴィムカラー　：ベージュ系/レッド素材 　：（写真5）画像をご参照くださいませ。サイズ表記：3実寸：約 （肩幅46 身幅57 袖丈66 着丈72.5 ）㎝コンデション: 目立つ傷や汚れのないお品です。　⭐︎他にも服出品中⭐︎ 下をタップしてご覧になれます。#エレガンスの展覧会の服★着画写真はご容赦を。本品はオークションで取得。★USEDです。どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、中古品にご理解のない方は、ご購入をお控え下さいね。

商品の情報

商品のサイズL
ブランドヴィズヴィム
商品の状態目立った傷や汚れなし

【12月スーパーSALE 15％OFF】 VISVIM/ ☆ ビズヴィム 長袖シャツ 切り替え コットン/レーヨン シャツ

37分钟前

【12月スーパーSALE 15％OFF】 VISVIM/ ☆ ビズヴィム 長袖シャツ 切り替え コットン/レーヨン シャツ

¥36,300 ¥20,691

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出品者

db8aaf34550

 1520

本人確認済
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コメント (5)

db8aaf34550
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生産完了商品 VISVIM レーヨン シャツ | www.kdcow.com

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VISVIM ビズビム 19SS 0319105011001 WMV ALBACORE SHIRT ペイズリー 切替 アルバコー ボタンダウン 長袖 シャツ ホワイト系【美品】【中古】

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