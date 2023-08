【12月スーパーSALE 15％OFF】 VISVIM/ ☆ ビズヴィム 長袖シャツ 切り替え コットン/レーヨン シャツ

⭐ 「どうしても、もう少し安かったらなぁ」の時は、ご希望金額をお伝え下さいませ。

お品はできるだけ安値の値付けを心がけておりますが、ご要望がありますれば、たとえ少しであってもお値引きにつとめます(詳細はプロフィールに記載中です)

「VISVIM/ ビズヴィム TRIPLE CROWN SHIRT コットン/レーヨン 切り替え 長袖シャツ」

カジュアルファッションでありながら、着てみると、ドレッシーと思ってしまうほどエレガントなスタンドカラーシャツです。

リネン混合素材で少し張りのある生地。3段の袖の赤い切り替え生地はレーヨンで薄手です。

小技のきいたアイテムでコーデの主役級アイテム。デニムとの相性も抜群です。

完売の人気製品で、もはや入手困難なお品です。

オシャレに決めてお出かけの時に打って付けのシャツでございます。

VISVIM/ビズヴィム :

デザイナーは中村 ヒロキ氏。

フットウェアを中心にウェアからアクセサリーなどに至るプロダクトを展開。

コンセプトは「作り込んでいるけど、ベーシック」

着やすいものや、履きやすいものを重要視し機能性を求めています。

スタイルを変えず、最高の素材で、日々研究しつづけることがものつくりのスタンス。

商品アプローチはファッションデザイン というよりもむしろプロダクトデザインという感覚です。

高額高級ブランドです。

ブランド:VISVIM/ビズヴィム

カラー :ベージュ系/レッド

素材 :(写真5)画像をご参照くださいませ。

サイズ表記:3

実寸:約 (肩幅46 身幅57 袖丈66 着丈72.5 )㎝

コンデション: 目立つ傷や汚れのないお品です。

⭐︎他にも服出品中⭐︎ 下をタップしてご覧になれます。

#エレガンスの展覧会の服

★着画写真はご容赦を。

本品はオークションで取得。

★USEDです。どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、中古品にご理解のない方は、ご購入をお控え下さいね。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

