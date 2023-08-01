【タイムセール！】 VERSACEJEANS　ヴェルサーチ　ヴィンテージデニム デニム/ジーンズ

自宅保管品です。

egonlab BLACK DENIM PANTS フレアデニム エゴンラボ

サイズ33／47

giab's ARCHIVIO インディゴ50



A.P.C. NEW STANDARDデニム

股下78 ウエスト40 股上28 裾幅19

ボンクラ ２７インチ 美品



美品 PMDS(Premium Mood Denim Superior)デニム

中古品の為、シミやほつれの見落としがあるかもしれません。

リーバイス「 503BSXX 」５０'sヴィンテージ復刻モデル 日本製２９

ご理解のある方のお取引お待ちしております。

新品未使用タグ付 ニグロリーグ チームロゴ デニム コムドット ゆうた ワッペン



USA製 W32 リーバイス ビンテージ 1980年代 517 ブーツカット



00's vintage アーカイブ パッチ フレア グランジ y2k パンク

■試着後・購入後のキャンセル・ご返品はご遠慮下さいますようお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

自宅保管品です。サイズ33／47股下78 ウエスト40 股上28 裾幅19中古品の為、シミやほつれの見落としがあるかもしれません。ご理解のある方のお取引お待ちしております。■試着後・購入後のキャンセル・ご返品はご遠慮下さいますようお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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