アークテリクスの最高級ラインヴェイランです。

インナーダウンにも最適です。

お値下げ不可

●サイズ:タグ表記 sサイズ

着丈66cm

身幅51cm

袖丈68cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

首元がややハゲています。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 やや傷や汚れあり

