優先配送 ハンドバッグ 美品✨　セリーヌ マカダム ゴールド金　2way ブラウン PVC ショルダーバッグ

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⚪️アイテム・付属品

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MICHAEL KORS マイケルコース ショルダーバッグ モノグラム ホワイト

※付属品は画像に写っているものが全てになります

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⚪️購入元

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大手オークションサイト

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ストアのオークション(鑑定済み)

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⚪️サイズ [cm]

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タテ：約25cm

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ヨコ：約35cm

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マチ：約12cm

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持ち手高さ：約16cm

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ショルダーストラップ長：約120cm(調整可)

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⚪️状態

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多少の使用感はありますが、大きなダメージがほとんどなく、まだまだお使いいただけるお品物になります♪

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⚪️カラー

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⚪️素材

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⚪️配送

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お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！

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商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【即購入OK!!】【正規品取扱い】【毎日値下げ】【フォロー割、まとめ買い割あり】【非喫煙、ペットなし】----------------------------------------------⚪️アイテム・付属品ストラップ付属 茶 ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグCELINE※付属品は画像に写っているものが全てになります⚪️購入元大手オークションサイトストアのオークション(鑑定済み)⚪️サイズ [cm]タテ：約25cmヨコ：約35cmマチ：約12cm持ち手高さ：約16cmショルダーストラップ長：約120cm(調整可)※若干の誤差はご了承ください。⚪️状態多少の使用感はありますが、大きなダメージがほとんどなく、まだまだお使いいただけるお品物になります♪⚪️カラーベージュ×ブラウン⚪️素材レザー⚪️配送簡易包装にて1-2日程度で発送致します。仕事の場合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。----------------------------------------------ご覧いただき誠にありがとうございます♪お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！不明点やの追加画像の要望ございましたらあればお気軽にコメント頂けってと思います。サイズや状態など画像をよくご確認いただけたら幸いです。こちらにもオススメ商品を大量出品中です！#うりショップカラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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