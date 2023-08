希少。

●商品名:ナイキ エアジョーダン 4 レトロ ダークグレー/グリーングロー

●サイズ:27.5cm

●色:DARK GREY/GREEN GLOW-CEMENT GREY-BLACK

●製造年月日:2013年8月発売

●状態:中古 ※箱なし、付属品なし

スニーカー型···ローカット

※素人の自宅保管の為、経年劣化等あり、

気になる方、神経質な方、また返品クレームもご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

