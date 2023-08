アウター形···シングル

90s AVIREX アヴィレックス レザージャケット スタジャン ウール 刺繍

素材···本革

ライダースーツ 希少★VINTAGE

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

GUCCI グッチ 2009年AW 秋冬 ジャンニーニ レザー ジャケット

フード···フードなし

【新品タグ付き】アヴィレックス レザーシャツ 羊革 ラム 大きいサイズ 2XL

カラー···ブラウン

DOLCE&GABBANA レザー ライダース ジャケット BIG プレート付き

襟···スタンドカラー

AVIREX MADE IN U.S.A A-2

サイズ 5

バンソン レザージャケット

肩幅50cm

KADOYA ライダージャケット 本革 牛革 Mサイズ

身幅50cm

ラングリッツ ラングリッツレザー デスズヘッドキャスケード オールブラック

着丈69cm

The eagle collection ディアスキン 鹿革 レザー コート L

素人採寸なので誤差はご了承ください

OLD GAP レザージャケット Mサイズ

私の身長172cm65kgです。

Cinquanta ゴートスエードレザーボンバージャケット MA-1 LEON



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 2016AW サドルポケット

とてもレアなシングルライダースです

DOLCE&GABBANA ムートンレザーコート



A2フライトジャケット クーパー 40/マッコイ バズリクソンズ ビンテージ

分厚い牛革を使用していて重厚感がありめちゃくちゃかっこいいいいです

80'sビンテージ古着! MEMBERS ONLY デザインレザージャケット黒



皮ハーフコート

残念ながら右ポケット部にほつれがあります。

バンソン シングルライダース



☆US古着☆【本革 リアルレザージャケット 中綿キルティング】メンズXL-2XL

#レザージャケット

新品未使用‼️ NO ID COW レザーライダース

#本皮ジャケット

カズユキクマガイ アタッチメント フードレザージャケット

#ライダージャケット

soerte ソエルテ レザージャケット サイズ2

#ライダース

realmad HECTIC

#dog-fight

【DUFFER / ダファー】フライトジャケット

#希少★VINTAGE

【美品】HIROKI ラムレザー パーカー 羊革 横浜老舗 モスグリーン 48

#革ジャン

【高級】新品 定価15万 UABONI 本革 レザージャケット 46

#皮ジャン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

アウター形···シングル素材···本革柄・デザイン···プリント(ロゴなど)フード···フードなしカラー···ブラウン襟···スタンドカラー サイズ 5肩幅50cm身幅50cm着丈69cm素人採寸なので誤差はご了承ください私の身長172cm65kgです。とてもレアなシングルライダースです分厚い牛革を使用していて重厚感がありめちゃくちゃかっこいいいいです残念ながら右ポケット部にほつれがあります。#レザージャケット#本皮ジャケット#ライダージャケット#ライダース#dog-fight#希少★VINTAGE#革ジャン#皮ジャン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

【米国製】AVIREX ムートンジャケット B-3 レザージャケット 40 ボアサテンライナーモデル!キングサイズ42!ショットAT641P立ち襟スタンドSEVESKIG セヴシグ レザーxブランケット切り替えドンキージャケット Mtagliovivo レザーシャツBURBERRY BLACK LABEL レザージャケット ノバチェック M美品 Liugoo リアルムートンパーカーEuro Vintage レザージャケット ニット ブルゾン 古着 ヴィンテージ値下げ❗HECTIC レザースタジャン XL