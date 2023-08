【商品詳細】

Nike WMNS Dunk High "Black and Sail"

DZ4732-133

ストリートの定番として絶大な人気を誇る、"NIKE(ナイキ)"の"DUNK(ダンク)"。

通称"パンダ"と呼ばれるモノトーンの配色がベースとなる。ホワイトとブラックのレザーでレトロスポーティなシルエットを形成。そこに 、近年トレンドとなっているビンテージライクな味わいを持たせ、経年劣化したミッドソールを再現したベージュやタンの掠れたロゴなど、オリジナルを彷彿とさせる仕上がりが魅力となる。

【状態】

使用感が感じられなく未使用に近い。

【付属品】

箱なし

【注意事項】

※トラブル防止の為プロフィール必読

※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。

※できる限り多方面の画像を上げています。

気になる箇所はコメント下さい。

完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

