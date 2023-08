Coleman ウェザーマスターシリーズ STドーム270

【付属品】●本体(インナーテント)

1張

●フライシート

1張

●メインポール(シルバー)

2本

●サポートポール(シルバー/レッド)2本

●キャノピー用ポール(スチール、グレー)2本

●自在ロープ(グリーン)

6本 ❌(1本欠品)

●自在ロープ(ベージュ)

4本

●スチールピンペグ

24本(内6本純正ではありませ)

●ハンマー

1ヶ(純正品ではありません)

●説明書

写真が全てになりますのでご確認お願い致します。

アウトドア製品なので多少の傷や擦れ、汚れ等ありますのでご了承下さい。

あくまでも中古品になりますので完璧を求める方や神経質な方のご購入はお控え下さい。

箱がない為プチプチとストレッチテープを巻いての簡易梱包になります。

全てに対して納得頂いた方のみのご購入をお願い致します。

・耐水圧:約3000mm(フロア:10000mm)

・定員:4〜5人用

・使用時サイズ:約270x270x175(h)cm

・収納時サイズ:約φ2x72cm・重量:本体/約59kg ポール/約4.2kg 付属品/約1.6kg

・材質:フライ/75Dポリエステルタフタ、70Dナイロンタフタ(UVPRO、PU防水、シームシール)

インナー/68Dポリエステルタフタ(撥水加工)

フロア/210Dポリエステルオックス(PU防水、シームシール)+PVC(コーナー)

ポール/(メイン)アルミ合金#6061

約13mmx2(フロント・リア)アルミ合金#6061

約13mmx2(キャノピー)スチール

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

