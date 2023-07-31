【爆売りセール開催中！】 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。

美品 22SS IRENISA FLAP POCKETS HALF COAT 3



【定価5.4万】incloudiness サイドアジャストステンカラーコート M

古着屋で購入後数回着用しました。

ノースフェイス パープルレーベル beams別注ステンカラーコート



NEON SIGNネオンサイン ロングコート

肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。

594 新品5.5万 ダーバン 定番 撥水スタンドコートDURBANライナー L



ダーバン アンゴラ・ウール（ミンク）混合 コート ダークブラウン ＬＬ

購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。

tigermilk様専用 ザ・ノースフェイスパープルレーベル Lサイズ



OUTIL MANTEAU UZES BLACK INDIGO

実寸

ｋo l o r カラー 春•秋 コート

着丈73cm

【美品】【高級】 コルネリアーニ ステンカラーコート ヘリンボーン

肩幅42cm

my beautiful landlet スウェット コート Stein soe

身幅50cm

WOOLRICH ウールリッチ シティコート スプリングコート ベージュ S

袖丈57cm

sacai デニムドッキングトレンチコート



マッキントッシュMACKINTOSH ダンケルド ゴム引きコート38 ネイビー

カラー···ベージュ

BLACK LABEL CRESTBRIDGE ステンカラーコート チェック柄

柄・デザイン···ボーダー

Burberrys’ ヴィンテージ ステンカラーコート 玉虫色

素材···ウール

JeanPaulGaultier スーパーロングコートsize40マキシ丈

フード···フードなし

新品未使用 EDIFICE Barbour 別注 OS BURGHLEY

季節感···春、秋、冬

comme ca du mode men コムサデモード バルカマンコート



UNITED TOKYO ALIBAN メルトンステンコート BROWN 2

ビンテージ 70年代 70s アメカジ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。古着屋で購入後数回着用しました。肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。実寸着丈73cm肩幅42cm身幅50cm袖丈57cmカラー···ベージュ柄・デザイン···ボーダー素材···ウールフード···フードなし季節感···春、秋、冬ビンテージ 70年代 70s アメカジ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BURBERRY LONDON ステンカラー ロングコート アウター ジャケットMACKINTOSH DUNOON GR-1002D ゴム引き メンズ 黒 38BURBERRYS シルクバルマカンコート 無双 デッドストック ヴィンテージ80s Barbour burghley c38 バブアー