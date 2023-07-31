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【爆売りセール開催中！】 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

商品の説明

60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。
美品 22SS IRENISA FLAP POCKETS HALF COAT 3

【定価5.4万】incloudiness サイドアジャストステンカラーコート M
古着屋で購入後数回着用しました。
ノースフェイス　パープルレーベル　beams別注ステンカラーコート

NEON SIGNネオンサイン ロングコート
肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。
594 新品5.5万 ダーバン 定番 撥水スタンドコートDURBANライナー L

ダーバン　アンゴラ・ウール（ミンク）混合　コート　ダークブラウン　ＬＬ
購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。
tigermilk様専用　ザ・ノースフェイスパープルレーベル　Lサイズ

OUTIL MANTEAU UZES BLACK INDIGO
実寸
ｋo l o r カラー　春•秋　コート
着丈73cm
【美品】【高級】 コルネリアーニ　ステンカラーコート　ヘリンボーン
肩幅42cm
my beautiful landlet スウェット コート Stein soe
身幅50cm
WOOLRICH ウールリッチ　シティコート　スプリングコート　ベージュ S
袖丈57cm
sacai デニムドッキングトレンチコート

マッキントッシュMACKINTOSH ダンケルド ゴム引きコート38 ネイビー
カラー···ベージュ
BLACK LABEL CRESTBRIDGE ステンカラーコート チェック柄
柄・デザイン···ボーダー
Burberrys’ ヴィンテージ　ステンカラーコート　玉虫色
素材···ウール
JeanPaulGaultier　スーパーロングコートsize40マキシ丈
フード···フードなし
新品未使用 EDIFICE Barbour 別注 OS BURGHLEY
季節感···春、秋、冬
comme ca du mode men コムサデモード バルカマンコート

UNITED TOKYO ALIBAN メルトンステンコート BROWN 2
ビンテージ 70年代 70s アメカジ

BURBERRY LONDON ステンカラー ロングコート アウター ジャケット

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

MACKINTOSH DUNOON GR-1002D ゴム引き メンズ 黒 38

BURBERRYS シルクバルマカンコート 無双 デッドストック ヴィンテージ

80s Barbour burghley c38　バブアー
60年代頃のハドソンズベイ ウールコートです。古着屋で購入後数回着用しました。肉厚なウールと特徴的なカラーのボーダーは唯一無二で大変気に入っておりましたが、着用機会が減ってしまい出品することにいたしました。購入時から目立った汚れや使用感はなく大変きれいですが、ヴィンテージであることをご理解ください。実寸着丈73cm肩幅42cm身幅50cm袖丈57cmカラー···ベージュ柄・デザイン···ボーダー素材···ウールフード···フードなし季節感···春、秋、冬ビンテージ 70年代 70s アメカジ

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態目立った傷や汚れなし

【爆売りセール開催中！】 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

7分钟前

【爆売りセール開催中！】 60's ヴィンテージ ハドソンズベイ ウールコート ステンカラーコート

¥11,000 ¥9,350

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4d929e
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1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ

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60's HUDSONS BAY COMPANY ハドソンズベイ ウールPコートジャケット

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1960s HUDSON'S BAY ブランケットコート ウールコート ハドソンズベイ

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60's 70's HUDSON'S BAY ハドソンズベイ マルチボーダーウールブランケットコート ストアブランド レディース合わせ S相当 希少 ヴィンテージ BA-1738 RM2157H | agito vintage powered by BASE

60's 70's HUDSON'S BAY ハドソンズベイ マルチボーダーウールブランケットコート ストアブランド レディース合わせ S相当 希少 ヴィンテージ BA-1738 RM2157H | agito vintage powered by BASE


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