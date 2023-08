バッグ ポルト ドキュマン ヴォワヤージュPM ビジネスバッグ 2WAY

ブランド • ルイヴィトン LOUIS VUITTON

シリアル番号

• バッグ GI5109(2019年頃製)

• キーケース CT0148 (2018年頃製)

• キーリング ダミエ サファリ BC0196(2016年頃製)

素材

• 牛革

サイズ

• バッグ 横36cm x 縦28cm xマチ7cm

• キーケース 横10.5cm x 縦7cm x マチ2cm

• キーリング 全長10cm

仕様

• バッグ 内側 オープンポケット x 3

• キーケース キーフック×6

• キーリング ダミエ サファリ

製造国

• バッグ made in Spain

• キーケース made in France

• キーリング ダミエ サファリ made in Spain

イニシャル

• バッグ 無し

• キーケース 無し

• キーリング ダミエ サファリ 無し

付属品

• バッグ 箱、保存袋

• キーケース ルイヴィトン専用の袋

• キーリング ダミエ サファリ ルイヴィトン専用の袋

ルイヴィトンの正規販売店で購入

特に大きく目立つような傷や汚れ、気になるニオイなどはなく美品です。

新品同様といえるコンディションです。

写真にてご確認下さい。

その他、気になる事があれば何でも聞いてください。

ベタつきなし

シミ汚れなし

傷なし

正規品ですのでご安心下さい

もちろん全国送料無料です

コメントお待ちしております

宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

