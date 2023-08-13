超人気高品質 alexander wang DELPHINE ストラップサンダル　38 サンダル

数あるお品の中から、当方の品物に興味を持って頂きありがとうございます。

ゆん様専用 ウーメガ 25

最近は出番が無いものを少しずつ出品いたします。

FLOAT-SOLE SANDALS



HILLSAVENUE ヒルズアベニュー カメリア サンダル 24cm

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

国内完売モデル NIKE AIR MAX FF 720 23cm 即購入OK



シャネルのエナメル カメリア サンダル

簡易包装で発送させて頂きます。

美品 ルイ・ヴィトン LVサンダル 23cm

ご了承ください。

シャネル レディース ウッドサンダル



【お値下げ】PRADA サンダル

状態：

UGG LA Cloud Sport Sandal アグ サンダル

2回短時間着用しました。

ジミーチュウJimmy Choo Narisaサンダル サイズ 35.5

底以外、目立つキズなどはありませんが、

新品未使用 エルメス オラン ホワイト 35.5

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

ダンスコ サボオイルドレザー 茶 38 程度良



専用◆たんたん☆ママ様 DIANA chay フラワー付きスポーツサンダル

*プロの販売者ではありませんが、写真は実物で撮影されています。

最終お値下げ‼️早い者勝ち‼️HERMES オアジス36ハーフ

実物の写真を確認する上で、ご購入ください。

新品24800円程 ドクターマーチン サンダル レザー ベルト ブレアースライド



TSURU by mariko oikawa Bonne サンダル

*自宅にて保管していました。

ドルチェアンドガッパーナ サンダル

タバコ吸いません、ペット飼いません。

k様専用 TOGA PULLAメタルバックルシューズ サンダル



CHANEL サンダル ミュール

*画面上の色は端末の種類により、実物と多少異なって見える場合もございますので、ご理解ご了承くださいますようにお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アレキサンダーワン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数あるお品の中から、当方の品物に興味を持って頂きありがとうございます。最近は出番が無いものを少しずつ出品いたします。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。簡易包装で発送させて頂きます。ご了承ください。状態：2回短時間着用しました。底以外、目立つキズなどはありませんが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。*プロの販売者ではありませんが、写真は実物で撮影されています。実物の写真を確認する上で、ご購入ください。*自宅にて保管していました。タバコ吸いません、ペット飼いません。*画面上の色は端末の種類により、実物と多少異なって見える場合もございますので、ご理解ご了承くださいますようにお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アレキサンダーワン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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