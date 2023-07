究極の上質レザーEASY RIDERライダースジャケットをあなたに。

イタリア製VINTAGE 55社製のこだわりぬいた逸品です。

※映画イージーライダーが大好きな方、お値引き対応いたします。

<以下サイズ概算。多少の誤差はご容赦下さい>

肩幅:46cm

身幅:52cm

着丈:61.5cm

袖丈:47cm

サイズ表記:M

牛革

タンニンなめし(PELLE LEATHER表記)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご存じのように有名レザーメーカー各社から多数のイージーライダー「Wyatt model」は出ておりますが、

この品は明らかに一味違います。

①絶妙なビンテージ加工仕上げは長年使い込んだ感満載のカッコよさ

②バイク乗りには超嬉しい頑丈なダブルジップ仕様

③デザイン重視のサイドポケット位置

④ブラックカラーが擦れて茶芯がむき出しになったような風合い

⑤余計なスナップボタン排除ですっきりした首周りデザイン

⑥頑丈でカッコイイ肘あて付き

⑦適度に使い込まれたような柔らかさがありガチガチの硬さはない。

⑧アームも若干細目でスタイリッシュなシルエット

というように実用性とスタイリッシュさの両面を持つ逸品ではないでしょうか。

アメリカ製某超有名メーカーのイージーライダーモデルでさえ、

胸ポケット付き(正直全く不要です)だったり、

前ポケットが斜めカット(デザイン的に台無しです)だったり、

縦のトリコロールストライプの位置がイマイチ残念だったりします。

(以上あくまで主観、映画イージーライダー目線の感想ですが・・・)

私自身が映画EASY RIDERの大ファンであり、

長年イージーライダーのwyattに憧れてこだわりぬいて探し求めた品です。

手放すのは惜しい品ですが、より愛していただける方のお手元へと、

この度思い切って出品します。

市場でもほぼ見かけることはないレアな逸品です。

末永くご愛用できる品ですので是非この機会に手に入れてください。

尚、出品は気分次第で取り下げる可能性もあります。

ある意味常に出品を迷いつつでの期間限定出品です。

タイミングのあった方へお届けしたいです。

よろしくお願いいたします。

イージーライダー

レザージャケット

ライダース

ショット

トイズマッコイ

イタリア製

究極の上質レザーEASY RIDERライダースジャケットをあなたに。イタリア製VINTAGE 55社製のこだわりぬいた逸品です。※映画イージーライダーが大好きな方、お値引き対応いたします。<以下サイズ概算。多少の誤差はご容赦下さい>肩幅:46cm身幅:52cm着丈:61.5cm袖丈:47cmサイズ表記:M牛革タンニンなめし(PELLE LEATHER表記)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ご存じのように有名レザーメーカー各社から多数のイージーライダー「Wyatt model」は出ておりますが、この品は明らかに一味違います。①絶妙なビンテージ加工仕上げは長年使い込んだ感満載のカッコよさ②バイク乗りには超嬉しい頑丈なダブルジップ仕様③デザイン重視のサイドポケット位置④ブラックカラーが擦れて茶芯がむき出しになったような風合い⑤余計なスナップボタン排除ですっきりした首周りデザイン⑥頑丈でカッコイイ肘あて付き⑦適度に使い込まれたような柔らかさがありガチガチの硬さはない。⑧アームも若干細目でスタイリッシュなシルエットというように実用性とスタイリッシュさの両面を持つ逸品ではないでしょうか。アメリカ製某超有名メーカーのイージーライダーモデルでさえ、胸ポケット付き(正直全く不要です)だったり、前ポケットが斜めカット(デザイン的に台無しです)だったり、縦のトリコロールストライプの位置がイマイチ残念だったりします。(以上あくまで主観、映画イージーライダー目線の感想ですが・・・)私自身が映画EASY RIDERの大ファンであり、長年イージーライダーのwyattに憧れてこだわりぬいて探し求めた品です。手放すのは惜しい品ですが、より愛していただける方のお手元へと、この度思い切って出品します。市場でもほぼ見かけることはないレアな逸品です。末永くご愛用できる品ですので是非この機会に手に入れてください。尚、出品は気分次第で取り下げる可能性もあります。ある意味常に出品を迷いつつでの期間限定出品です。タイミングのあった方へお届けしたいです。よろしくお願いいたします。イージーライダーレザージャケットライダースショットトイズマッコイイタリア製

