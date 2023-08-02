www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
美品
あこやパール/7.5mm スイング ピアス K18YG/WG G0733-2
K18 ピアス
CHANEL シャネル 星 ピアス
18金 イエローゴールド
AHKAH アーカー ハート パヴェ ピアス 両耳
ダイヤ
K18 直径約2.5cm フープピアス
揺れる
Dior ディオール■ロングピアス CDロゴ タッセル チェーン■シルバー
天然 ルビー ダイヤ ピアス1.15ct k18 ¥
※キャッチが緩いのでシリコンなどのキャッチをお使いになる事をおすすめします。
K18 18金 18k フープピアス #1313 イエローゴールド ♡
【ほぼ新品】CHANEL 22AW ピアス【付属品あり】
※100円玉比較用
最終★ティファニー サマセット フープピアス 925 ミディアム 未使用
天然 ロイヤル ブルーサファイア ダイヤ ピアス4.32ct k18 f
重さ 0.8g
ダイヤモンド0.20ct プラチナピアス
ヴィヴィアンウエストウッド PETRA ピアス（ブルーグリーン系/FREE）
E462高品質アコヤ真珠K18デザインブラピアス6.0～6.5㎜三重ブランド
記載されている 太さ 大きさご確認下さい。
【Pt900 / WGK14】イヤリング プラチナ シンプル 綺麗 アクセサリー
シャネル ヴィンテージ ラインストーン ピアス
※ネコポスにて発送致します。
【正規品】CHANELラインストーンピアス
A.B. ELLIE Magnolia Strand
VERSACE ヴェルサーチ ピアス サークル
18金ネックレス プラチナネックレス 等、色々なタイプの物を出品しております。
CHANEL ココマーク シルバーピアス
人工ダイヤピアス シルバー
洗浄と磨きを施しています 歪み等が有る場合があります。
3ct モアサナイト ダイヤモンド ピアス 18kホワイト ア314
中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。
CHANEL フープピアス
☆美品 LOUIS VUITTON ヴィトン ブックルドレイユ ピアス2way
ヴィヴィアンウエストウッド ボンテージブーツ アニマルトゥ
P694 0E abh
【starjewelry】カラーストーンピアス
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
シャネル トリプル ココマーク GP ラインストーン ピアス ゴールド
SUNNEI スンネイ ピアス 両耳用 ゴールド
Hirotaka ヒロタカ ピアス K10YG
22240 シルバーのピアス
スワロフスキー フープピアス
高級★ダイヤモンドピアス★各0.3強/VVS/キラキラ
K18WG ラブ ピアス カルティエ
シャネル CHANEL ピアス 新品
確実正規品 シャネル ラインストーン ピアス
美品K18 ピアス18金 イエローゴールドダイヤ 揺れる※キャッチが緩いのでシリコンなどのキャッチをお使いになる事をおすすめします。※100円玉比較用 重さ 0.8g記載されている 太さ 大きさご確認下さい。※ネコポスにて発送致します。18金ネックレス プラチナネックレス 等、色々なタイプの物を出品しております。洗浄と磨きを施しています 歪み等が有る場合があります。中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。 P694 0E abh
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)
375
52分钟前
スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)
¥
13,500
¥
11,475
(税込) 送料込み
6
16
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
アクセサリー
ピアス(両耳用)
K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
1392cbed69
1771
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (16)
スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥95,000
¥50,350
22240 シルバーのピアス
¥168,000
¥77,280
高級★ダイヤモンドピアス★各0.3強/VVS/キラキラ
¥105,555
¥48,555
シャネル CHANEL ピアス 新品
¥139,900
¥64,354
PT950 新品 天然ダイヤモンド ピアス
¥14,000
¥11,900
Junko Paris パールピアス
¥51,000
¥27,540
Carat フープ ピアス ダイヤモンド 各0.1ct 計0.2ct Pt900
¥31,500
¥17,955
計0.3ct(0.15ct×2) 天然 ダイヤモンド ピアス 18金
¥1,100,000
¥506,000
グラフダイヤモンドピアス
¥13,900
¥11,815
新品未使用品 K18 天然ダイアモンド ピアス 計0.3ｃｔ
¥26,000
¥14,560
【新品】K14WGダイヤフープピアス
¥12,999
¥11,049
【新品未使用】ヴィヴィアン・ウエストウッド ピアス ペトラ ハート
¥35,000
¥19,950
ティファニー バンドウィズ2ワイヤーピアス
¥74,400
¥39,432
大幅値下げ‼️CHANEL ピアス 大人気 ハート
¥83,000
¥43,990
本日限定値下げ ミオハルタカ ビジュードエム イニシャルピアス 完売品
¥18,500
¥13,875
タヒチ黒蝶真珠パールピアス マルチカラー d0418ing10
¥53,000
¥28,620
CHANEL★最新作リングピアス★星デザイン★新品未使用 箱＆ラッピング付き
¥21,100
¥11,816
【再値下げ】LORO フープピアス【付属品付き】
¥29,800
¥16,688
天然ダイヤモンド 計0.30ct PT900 スイング式フックピアス
¥85,000
¥45,050
❤️ダイヤモンド ピアス❤️
¥45,000
¥24,750
★AkihirokoA様専用★シャネル 両耳ピアス
¥29,000
¥16,240
D様専用です
¥21,400
¥11,984
信楽焼 傘立て
¥27,500
¥15,400
Metallica 2枚 Pantera 2枚セット
¥39,800
¥22,686
✨希少 美品✨3WAYレザーベスト・レザー×ウールジャケット/ サイズL
¥29,799
¥16,687
新品☆ セルフポートレイト サイズUK8
¥19,000
¥14,250
dime wide denim pants
ホーム
スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.