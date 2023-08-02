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スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)

商品の説明

美品
あこやパール/7.5mm スイング ピアス K18YG/WG G0733-2
K18 ピアス
CHANEL シャネル　星　ピアス
18金 イエローゴールド
AHKAH アーカー　ハート パヴェ ピアス　両耳
ダイヤ
K18 直径約2.5cm フープピアス
揺れる
Dior ディオール■ロングピアス CDロゴ タッセル チェーン■シルバー

天然 ルビー ダイヤ ピアス1.15ct k18 ¥
※キャッチが緩いのでシリコンなどのキャッチをお使いになる事をおすすめします。
K18 18金 18k フープピアス #1313 イエローゴールド ♡

【ほぼ新品】CHANEL 22AW ピアス【付属品あり】
※100円玉比較用
最終★ティファニー　サマセット　フープピアス　925 ミディアム　未使用

天然 ロイヤル ブルーサファイア ダイヤ ピアス4.32ct k18 f
重さ 0.8g
ダイヤモンド0.20ct プラチナピアス

ヴィヴィアンウエストウッド　PETRA ピアス（ブルーグリーン系/FREE）

E462高品質アコヤ真珠K18デザインブラピアス6.0～6.5㎜三重ブランド
記載されている 太さ 大きさご確認下さい。
【Pt900 / WGK14】イヤリング プラチナ シンプル 綺麗 アクセサリー

シャネル　ヴィンテージ　ラインストーン　ピアス
※ネコポスにて発送致します。
【正規品】CHANELラインストーンピアス

A.B. ELLIE Magnolia Strand

VERSACE ヴェルサーチ　ピアス　サークル
18金ネックレス　プラチナネックレス　等、色々なタイプの物を出品しております。
CHANEL ココマーク シルバーピアス

人工ダイヤピアス　シルバー
洗浄と磨きを施しています 歪み等が有る場合があります。
3ct モアサナイト　ダイヤモンド　ピアス　18kホワイト　ア314
中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。
CHANEL　フープピアス

☆美品　LOUIS VUITTON ヴィトン ブックルドレイユ ピアス2way

ヴィヴィアンウエストウッド ボンテージブーツ アニマルトゥ
P694 0E abh

【starjewelry】カラーストーンピアス

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

シャネル トリプル ココマーク GP ラインストーン ピアス ゴールド

SUNNEI スンネイ ピアス 両耳用 ゴールド

Hirotaka ヒロタカ　ピアス　K10YG

22240 シルバーのピアス

スワロフスキー フープピアス

高級★ダイヤモンドピアス★各0.3強/VVS/キラキラ

K18WG ラブ　ピアス　カルティエ

シャネル　CHANEL ピアス　新品

確実正規品　シャネル　ラインストーン　ピアス
美品K18 ピアス18金 イエローゴールドダイヤ 揺れる※キャッチが緩いのでシリコンなどのキャッチをお使いになる事をおすすめします。※100円玉比較用 重さ 0.8g記載されている 太さ 大きさご確認下さい。※ネコポスにて発送致します。18金ネックレス　プラチナネックレス　等、色々なタイプの物を出品しております。洗浄と磨きを施しています 歪み等が有る場合があります。中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。 P694 0E abh

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)

52分钟前

スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)

¥13,500 ¥11,475

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