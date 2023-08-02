スーパーセール期間限定 K18 美品 ピアス P694 0.8g 18金 ダイヤ 揺れる 喜平 ピアス(両耳用)

美品

あこやパール/7.5mm スイング ピアス K18YG/WG G0733-2

K18 ピアス

CHANEL シャネル 星 ピアス

18金 イエローゴールド

AHKAH アーカー ハート パヴェ ピアス 両耳

ダイヤ

K18 直径約2.5cm フープピアス

揺れる

Dior ディオール■ロングピアス CDロゴ タッセル チェーン■シルバー



天然 ルビー ダイヤ ピアス1.15ct k18 ¥

※キャッチが緩いのでシリコンなどのキャッチをお使いになる事をおすすめします。

K18 18金 18k フープピアス #1313 イエローゴールド ♡



【ほぼ新品】CHANEL 22AW ピアス【付属品あり】

※100円玉比較用

最終★ティファニー サマセット フープピアス 925 ミディアム 未使用



天然 ロイヤル ブルーサファイア ダイヤ ピアス4.32ct k18 f

重さ 0.8g

ダイヤモンド0.20ct プラチナピアス



ヴィヴィアンウエストウッド PETRA ピアス（ブルーグリーン系/FREE）



E462高品質アコヤ真珠K18デザインブラピアス6.0～6.5㎜三重ブランド

記載されている 太さ 大きさご確認下さい。

【Pt900 / WGK14】イヤリング プラチナ シンプル 綺麗 アクセサリー



シャネル ヴィンテージ ラインストーン ピアス

※ネコポスにて発送致します。

【正規品】CHANELラインストーンピアス



A.B. ELLIE Magnolia Strand



VERSACE ヴェルサーチ ピアス サークル

18金ネックレス プラチナネックレス 等、色々なタイプの物を出品しております。

CHANEL ココマーク シルバーピアス



人工ダイヤピアス シルバー

洗浄と磨きを施しています 歪み等が有る場合があります。

3ct モアサナイト ダイヤモンド ピアス 18kホワイト ア314

中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。

CHANEL フープピアス



☆美品 LOUIS VUITTON ヴィトン ブックルドレイユ ピアス2way



ヴィヴィアンウエストウッド ボンテージブーツ アニマルトゥ

P694 0E abh

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品K18 ピアス18金 イエローゴールドダイヤ 揺れる※キャッチが緩いのでシリコンなどのキャッチをお使いになる事をおすすめします。※100円玉比較用 重さ 0.8g記載されている 太さ 大きさご確認下さい。※ネコポスにて発送致します。18金ネックレス プラチナネックレス 等、色々なタイプの物を出品しております。洗浄と磨きを施しています 歪み等が有る場合があります。中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。 P694 0E abh

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【starjewelry】カラーストーンピアスシャネル トリプル ココマーク GP ラインストーン ピアス ゴールドSUNNEI スンネイ ピアス 両耳用 ゴールドHirotaka ヒロタカ ピアス K10YG22240 シルバーのピアススワロフスキー フープピアス高級★ダイヤモンドピアス★各0.3強/VVS/キラキラK18WG ラブ ピアス カルティエシャネル CHANEL ピアス 新品確実正規品 シャネル ラインストーン ピアス