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新品本物 GERMS Tシャツ 90s ヴィンテージ ジャームス CRASS FUGAZI Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

野村訓市さん着用バンドTです。90s ヴィンテージです。色あせ、着用感があります。
Dior ディオール　Tシャツ
サイズ肩幅 49cm身幅 52cm着丈 62cm
VETEMENTS Tシャツ 黒 黄色
（素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい） GERMS Tシャツ ジャームス CRASS FUGAZI DEAD KENNEDYS BLACK FLAG MINOR THREAT フガジ 野村訓市
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商品の情報

商品のサイズM
商品の状態やや傷や汚れあり

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新品本物 GERMS Tシャツ 90s ヴィンテージ ジャームス CRASS FUGAZI Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

29分钟前

新品本物 GERMS Tシャツ 90s ヴィンテージ ジャームス CRASS FUGAZI Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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