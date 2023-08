‼他にもモンクレール多数出品中‼

MONCLER モンクレール

モデル CLUNY クルーニー

サイズ 0

カラー ダークネイビー

コヨーテファーが使用されたエレガントな佇まいが魅力のダウンジャケットです。

やや長めのミドル丈も特徴で、ジャケットやスーツスタイルにも重宝します。

ハンドウォームポケットや大判のパッチポケットも配され、機能面も充実。洗練された上品な1着は、ワンランク上の着こなしを実現します。

その他には特に目立つダメージはありません。古着に抵抗のない方でしたら十分ご着用いただけるレベルです。

フード・ファー取り外し可〇

国内百貨店にて購入。

QRコード、モンクレールジャパンタグ付き確実に正規品になります。

修理やメンテナンスは、モンクレールにてお出し頂けますのでご安心ください。

※全て自身で購入しております。責任をもって鑑定済みの本物しか出品しておりませんので、確実正規品をお探しの方は是非ご検討ください。

国内定価 32万円

付属品 三角タグ(剥がれ有り)

(1枚目画像の紙タグはイメージのため付属致しません。)

採寸 サイズ

着丈 69cm

肩幅 43cm

袖丈 62cm

身幅 52cm

発送の際は丁寧に梱包してお送り致します。

管理No.271

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

