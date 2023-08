【安心発送】 glo hyper グローハイパー　たばこ引換券×60枚 タバコグッズ

サンプルたばこ引換券になります。

⚠購入後、取り引きメッセージにで

やり取りできる方限定とさせていただきます。

■glo hyper 専用たばこ クール・エックス・ネオシリーズ 全3銘柄

①アイス・メンソール

②ベリー・ベリー・メンソール

③マックス・メンソール

どれか1箱と交換出来ます。

■引換期間

6月20日(火)〜6月25日(日)

■発行店以外でも交換可能ですが、店舗によっては交換を断られる場合があります。

自己の責任にてご購入お願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

