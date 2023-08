【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】

【廃盤】につき大変貴重かと思います。

①ライヴDVD「☆☆☆☆☆☆★six stars with you」(新品-未開封)

2010年4月に行われた"超新星2010飛躍"★★★★★★☆six stars with you収録!!

全公演即完売の超プレミアムコンサート!!

歌にダンス、メンバーの魅力あふれる至極の1枚!

【封入特典】&【特典映像】つき!!

本編約87+メイキング映像14分

アンニョンなど18曲収録

②【初回限定盤】DVD 映画「君にラヴソングを」(ミニポスター封入)新品

・約67分収録

初主演映画!!

4都市4日間限定で劇場公開された映像作品!!

超新星役として自分たち自身を演じ、南沢奈央が扮するファンとの恋愛を繰り広げ、豪華キャストも多数出演し、公開直後から商品化を望む声が多数寄せられた話題作!!

【出演】アンジャッシュ-渡部/狩野英孝/光浦靖子/英玲奈

【監督】園田俊郎

③【初回限定盤】DVD 映画「僕たちのアフタースクール」(新品/未開封)

出演: 超新星/大政絢

監督: 佐々木詳太

特典ディスク付きの2枚組。

本編93分

特典ディスク約48分

④【韓国盤】1st Mini Album「Time To Shine」(CD&ブック&ケースのみ!CD未再生/中古品。)

⑤【廃盤】超新星【初回盤】DVD「X'masツアー2009」新品(未開封)

FC-ファンクラブで先行発売されたDVD!!

・本編約85分+メイキング10分

・17曲&メイキング収録

SUPERNOVA(スーパーノバ)超新星/ソンジェ-SUNG JE/ユナク/グァンス/ソンモ/ゴニル/ジヒョク

※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。

トラブル防止の為、臭いに敏感な方や【SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方】はご購入をお控え下さい。

少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

