ご覧頂き、ありがとうございます。

☆専用☆セオリーリュクス Eco Crunch Wash ワンピース

出来る限りの迅速なお取引を心掛けさせて頂きますので、是非ご検討下さいませ。

プロフィールの確認をよろしくお願いします。

《購入先について》

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

真贋鑑定済商品となりますので、ご安心くださいませ。

《サイズについて》

サイズ9AB2 (M相当)

総丈 109.5cm

肩幅 38.5cm

身幅 42cm

袖丈 56cm

ウエスト 62cm

ヒップ 124cm

平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さいませ)

着画はお断りしております。

■カラー■ ブラック系

■素 材■ 画像参照

《状態について》

大きく目立つ汚れのない、綺麗な状態かと思います。

素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。

あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。

《発送について》

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

