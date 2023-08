激安正規品 Yonawo House LPレコード 邦楽

yonawo 3月18日の日比谷野外音楽堂ライブにて購入しました。新品未開封です。

A SIDE

A1. After Party

A2. tokyo feat. 鈴木真海子, Skaai

A3. Lonely

A4. yugi

A5. tonight

B SIDE

B1. sunset

B2. 日照雨

B3. ダンス

B4. 涙もがれ

B5. hanasanai

B6. Yesterday

