2019年8月にAPC福岡店で購入した2019AWシリーズです。店頭で試着した以外、自宅での試着はしておらず、撮影以外は和紙に包んだ状態で自宅保管している新品未使用のお洋服です。

ネイビーのコーデュロイ素材で、ブルゾンは中綿があり季節長く着れる優れもの。

セットアップ定価で8万円くらいでした。

この先、着る機会がなさそうで断捨離兼ねて出品する事に致しました。秋物を探している方にオススメです。

サイズは36で、日本サイズで9号。

ブルゾン 着丈57cm,身幅49cm

スカート ウエスト平置きで34cm,着丈59cm(身長153.5cmの私が着て膝下あたり)

※多少の誤差はお許しください。

セットアップで販売します。バラ売りは致しません。

お値下げはご遠慮下さい。返品、返金も出来ません。

特筆すべきダメージはありませんが、折り畳んだ状態で保管しているため、畳みシワがあります。神経質な方は購入をお控え下さい。

折り畳んで安価で発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーペーセー 商品の状態 新品、未使用

