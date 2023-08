☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

Supreme Griffin Anorakライトオリーブ L

▪️ブランド▪️

サプール

▪️サイズ表記▪️

Lサイズ

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈68

・身幅61

・肩幅56

・袖丈63

▪️カラー▪️

灰色 / グレー

▪️素材▪️

綿60%

ポリエステル40%

裏起毛

▪️状態▪️

USED

1663

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

