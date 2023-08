でおすすめアイテム。 新品未開封☆HANNIBAL ハンニバル Blu-ray-BOX フルコース 外国映画

ご覧いただきありがとうございます♪

「HANNIBAL ハンニバル Blu-ray-BOX フルコースEdition〈18枚組〉」

ヒュー・ダンシー / マッツ・ミケルセン / ブライアン・フラー

定価: ¥ 26180

#ヒュー・ダンシー #マッツ・ミケルセン #ブライアン・フラー #CD・DVD

【ストーリー】

想像力に長けるブライアン・フラー(『HEROES』、『プッシング・デイジー ~恋するパイメーカー~』)と巧みな監督技術を持つデヴィッド・スレイド(『エクリプス/トワイライト・サーガ』、『30デイズ・ナイト』)が、トマス・ハリスの有名なキャラクター、精神科医のハンニバル・レクターと彼の患者であり天賦の才能を持つFBI特別調査官ウィル・グレアムの関係を描く1時間ドラマを制作! このスタイリッシュなスリラーでハンニバル・レクターの人を操る技能の原点が明かされる!

"恐怖はこれから" 極上の恐怖をご賞味あれ!

狂気か、それとも美学か-

史上最も残酷な殺人鬼が奏でる死のフルコース

語られなかったレクターの悪の根源を描く衝撃のサイコサスペンス! !

●シリーズ全3作を待望のBOX化、メニューを模したエピソードガイドも掲載したマッツの魅力満載の日本オリジナルフォトブック付き!

●抜群の知名度を誇るキャラクター「ハンニバル・レクター」を“北欧の至宝"カンヌ映画祭主演男優賞受賞マッツ・ミケルセンが演じる!

●世界的なクリエイター、映画版に引けを取らないキャスティングとクオリティ が実現!

●ハンニバル・レクターの若き日を描いた映画『レッド・ドラゴン』の登場人物を引き継いだオリジナルストーリー、FBI捜査官ウィル・グレアムとの関係を描く。

【特典内容】

日本オリジナルフォトブック

時間 ‏ : ‎ 27 時間 58 分

ディスク枚数 ‏ : ‎ 18枚

ハンニバル

ハンニバルブルーレイ

ハンニバルDVD

×

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

