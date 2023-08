*

【サイズ 】日本サイズ→61/2 25cm相応

実寸→アウトソール全長→約27.8cm アウトソール幅最大→約10cm ヒール高さ→約2cm (アウトソール採寸です)

【カラー】赤

【商品状態】

こちらの商品は 【AB】ランクです。

約4-5ミリの踵の減り、多少使用感ございますが、目立つ汚れダメージなく全体的に比較的綺麗なコンディションです。

【SS】新品 未使用

【S】新品同様の中古品or新古品

【A】状態◎目立つ傷や汚れ無しor見えない部分に汚れ有り

【AB】微かな傷や汚れor使用感有

ーーー美品ーーー

【B】少し気になる傷や汚れor使用感有

【C】傷や汚れ、使用感有

【D】ジャンク品

※状態は写真に出来る限り載せておりますので、

必ずご確認下さい!!

格安出品につき 神経質な方や、状態に納得いかない方は必ず入札をお控え下さい。

★発送方法:【ゆうパック/送料無料】

★質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。迅速な対応をこころがけておりますが、仕事の関係などで連絡が遅くなる場合があるかもしれませんのでご了承ください。

★古着にご理解頂けない方や神経質な方の入札はご遠慮ください。

★商品はきちんと検品して出品しております。人の価値観によって中古のとらえ方は違うと思います。完璧な物をお求めの方は入札をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

