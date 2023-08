お値引きのコメントご遠慮下さいませ。

miumiu(ミュウミュウ) 財布

フォローいただきますと100円引きさせていただきます。

ケイトスペード×ディズニーコラボミニ財布のご紹介

CHANELがま口財布

大きなリボンで顔を隠したミニーが大きくプリントされた超かわいいミニ財布です。

✨CELINE スモールトリフォールドウォレット✨セリーヌ三つ折り財布



【カラー】

♡black mult(001)BLC

外側:ブラックマルチ 内側:ブラック

金具:ゴールド系

【サイズ】

♡約 (実寸サイズ)

縦:9cm 横:10.5cm 幅:3.5cm(最大)

【素材】

♡PVC

【仕様】

♡開閉方法:ボタンホック 二つ折り

♡内側:札入れ×1

カード入れ×4

フリーポケット×2

♡外側:ファスナー小銭入れ×1(間仕切りあり)

クリアパスケース×1

フリーポケット×1

2022年12月購入

その他kate spade商品出品中です。

#miki_kate

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

