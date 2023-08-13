ファッションの トートバッグ COACH ブラック リバーシブル シグネチャー トートバッグ

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こんにちは- ̗̀ ☺︎ ̖́-Elly♡ᵕ̈*と申します。ご覧いただきありがとうございますᵕ̈ 即購入大歓迎♡コメントなどもお時間問わず大歓迎です☺︎︎︎︎COACH トートバッグ ブラック シグネチャー リバーシブル♡サイズ♡バッグ(約)縦29cm 横33〜46cm マチ15cmポーチ(約)縦15cm 横23cm マチ2cm♡仕様♡オープン式リバーシブルポーチ付きケアカード付属♡カナダのアウトレットコーチにて購入しました❁⃘*.゜もちろん新品未使用、正規品ですので偽物はありません！一点物のお品物もありますのでお早めのご購入がオススメです♡ᵕ̈*プレゼントにも対応しています°ʚ♡ɞ°気に入っていただけましたら是非ご購入、フォローください♡これからもどんどん出品していく予定です♡ᵕ̈*ご購入前にプロフィールご覧ください(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)#コーチ#プレゼント#馬車#シグネチャー#人気

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