2021年11月にコンビ正規店で購入し、

子供が3ヶ月ごろまで使用。

あまり子供が好まなかった為、1日数十分の使用。

テーブル、サンシェードは未使用。

ミルク、離乳食等には使用しておりません。

洗える部分は手洗いをしておりました。

オートタイプで動作確認済み。

取り扱い説明書、コンセント同封。

足の部分に購入時から白いキズあり。

高頻度の使用ではないものの、多少の小傷あり

日焼け等はなし。

以下、商品説明引用

新しいネムリラには、赤ちゃんの眠りにいつでも理想的な暗さをつくる「スリープシェル」を搭載。

さらに、電動で揺れる「すやすやオートスウィング」、包まれるような寝心地を実現する「ダッコシートプラス」により、赤ちゃんを夢の中にいざないます。

対象月齢:新生児〜4才頃(体重18kg以下)

おやすみドーム EG (ハイグレードモデル)

定価 :¥60480

お色 :ヘーゼルベージュ(BE)

眠りに理想的な暗さをつくる「スリープシェル」、頭と背座面にまで「エッグショック」を搭載したハイグレードモデル。対象月齢:新生児〜4才頃(体重18kg以下)カラーヘーゼルベージュ(BE)

本体重量12.9kgサイズ

(最小値は幌含まず)

ハイ:W525×D690~925×H690~1075mm

ロー:W525×D835~945×H410~790mmリクライニング5段階

ハイローチェア ハイローラック

コンビ ネムリラスウィングベッドアンドチェアネムリラ AUTO SWING BEDi EGシリーズ2021年11月にコンビ正規店で購入し、子供が3ヶ月ごろまで使用。あまり子供が好まなかった為、1日数十分の使用。テーブル、サンシェードは未使用。ミルク、離乳食等には使用しておりません。洗える部分は手洗いをしておりました。オートタイプで動作確認済み。取り扱い説明書、コンセント同封。足の部分に購入時から白いキズあり。高頻度の使用ではないものの、多少の小傷あり日焼け等はなし。以下、商品説明引用新しいネムリラには、赤ちゃんの眠りにいつでも理想的な暗さをつくる「スリープシェル」を搭載。さらに、電動で揺れる「すやすやオートスウィング」、包まれるような寝心地を実現する「ダッコシートプラス」により、赤ちゃんを夢の中にいざないます。対象月齢:新生児〜4才頃(体重18kg以下)おやすみドーム EG (ハイグレードモデル) コンビ ホワイトレーベル ネムリラ AUTO SWING BEDi おやすみドーム EG定価 :¥60480お色 :ヘーゼルベージュ(BE)眠りに理想的な暗さをつくる「スリープシェル」、頭と背座面にまで「エッグショック」を搭載したハイグレードモデル。対象月齢:新生児〜4才頃(体重18kg以下)カラーヘーゼルベージュ(BE)本体重量12.9kgサイズ(最小値は幌含まず)ハイ:W525×D690~925×H690~1075mmロー:W525×D835~945×H410~790mmリクライニング5段階ハイローチェア ハイローラックベビーチェア オートスイング 電動

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

